Стали известны подробности приквела «Игры престолов»

Автор «Песни Льда и Огня» Джордж Мартин в интервью изданию Entertainment Weekly
, где рассказал немного подробностей о приквеле «Игры престолов
».
Действие нового проекта развернется за пять тысячелетий до событий, рассказанных в «Игре престолов», когда было не семь больших королевств, а сотни маленьких.
Из знакомых семейств, тем не менее, в приквеле уже появятся Старки, а вот Ланнистеров пока не будет, хотя Утес Кастерли в приквеле покажут. Из других обителей Вестероса Мартин пообещал мамонтов, лютоволков и белых ходоков, но расстроил тем, что драконов в приквеле не будет.
Название нового проекта пока не известно. Мартин предлагает назвать его «Долгая ночь», как назывался третий эпизод заключительного сезона «Игры престолов», но это пока рабочий вариант. Другой – «Самая долгая ночь» – писателя устроит и такой.
Джордж Мартин также подчеркнул, что в приквеле не будет каких-то главных героев, проект, как и «Игре престолов», будут двигать актерские ансамбли. Уже известно, что роли в новом сериале исполнят Наоми Уоттс
, Наоми Аки
и Денис Гоф
. Тем не менее повторить масштаб успеха «Игры престолов» проекту будет, по признанию писателя, «наверное, невозможно».