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Стали известны подробности приквела «Игры престолов»

10 июля
2019 год

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10 июля 2019
Автор «Песни Льда и Огня» Джордж Мартин в интервью изданию Entertainment Weekly, где рассказал немного подробностей о приквеле «Игры престолов».

Стали известны подробности приквела «Игры престолов»

Действие нового проекта развернется за пять тысячелетий до событий, рассказанных в «Игре престолов», когда было не семь больших королевств, а сотни маленьких.

Из знакомых семейств, тем не менее, в приквеле уже появятся Старки, а вот Ланнистеров пока не будет, хотя Утес Кастерли в приквеле покажут. Из других обителей Вестероса Мартин пообещал мамонтов, лютоволков и белых ходоков, но расстроил тем, что драконов в приквеле не будет.

Название нового проекта пока не известно. Мартин предлагает назвать его «Долгая ночь», как назывался третий эпизод заключительного сезона «Игры престолов», но это пока рабочий вариант. Другой – «Самая долгая ночь» – писателя устроит и такой.

Джордж Мартин также подчеркнул, что в приквеле не будет каких-то главных героев, проект, как и «Игре престолов», будут двигать актерские ансамбли. Уже известно, что роли в новом сериале исполнят Наоми Уоттс, Наоми Аки и Денис Гоф. Тем не менее повторить масштаб успеха «Игры престолов» проекту будет, по признанию писателя, «наверное, невозможно».
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Стали известны подробности приквела «Игры престолов» фотографии
Стали известны подробности приквела «Игры престолов» фотографии
Стали известны подробности приквела «Игры престолов» фотографии
Стали известны подробности приквела «Игры престолов» фотографии
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