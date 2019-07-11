«Балканский рубеж» стал лидером голосования по фильмам «Ночи кино»

На сайте информационного агентства ТАСС
завершилось интернет-голосование по фильмам, которые покажут 26 августа во время всероссийской акции «Ночь кино», проводимой Фондом кино.
фото: "Балканский рубеж"
Лидером голосования стала лента Андрея Волгина
«Балканский рубеж
»,посвященная секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косово и Метохии во время военной операции НАТО в Югославии. В картине сыграли Антон Пампушный
, Гоша Куценко
, Милена Радулович
, Равшана Куркова
, Милош Бикович
и другие.
На второй строчке оказалась семейная лента Евгения Бедарева
«Домовой
» с Сергеем Чирковым
в главной роли. Без Александра Петрова
, конечно, тоже не обошлось. Третьим фильмом, который по всей стране бесплатно можно будет увидеть в «Ночь кино», стал «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
» – полнометражное продолжение популярного сериала про Гришу Измайлова.