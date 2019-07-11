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«Балканский рубеж» стал лидером голосования по фильмам «Ночи кино»

11 июля
2019 год

Новости кино >>
11 июля 2019
На сайте информационного агентства ТАСС завершилось интернет-голосование по фильмам, которые покажут 26 августа во время всероссийской акции «Ночь кино», проводимой Фондом кино.

«Балканский рубеж» стал лидером голосования по фильмам «Ночи кино»
фото: "Балканский рубеж"

Лидером голосования стала лента Андрея Волгина «Балканский рубеж»,посвященная секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косово и Метохии во время военной операции НАТО в Югославии. В картине сыграли Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милена Радулович, Равшана Куркова, Милош Бикович и другие.

На второй строчке оказалась семейная лента Евгения Бедарева «Домовой» с Сергеем Чирковым в главной роли. Без Александра Петрова, конечно, тоже не обошлось. Третьим фильмом, который по всей стране бесплатно можно будет увидеть в «Ночь кино», стал «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» – полнометражное продолжение популярного сериала про Гришу Измайлова.
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