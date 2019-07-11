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Новости кино Светлана Ходченкова вновь снимается у Александра Молочникова Ранее они сделали короткометражку «Сбежавшие в Аризону»

Ролики фильмов «Руслан и Людмила: Перезагрузка». Трейлер №2 Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса.

Новости кино «Балканский рубеж» стал лидером голосования по фильмам «Ночи кино» Но без Александра Петрова тоже не обойдется.

Новости кино Ретроспективу фильмов Татьяны Лиозновой покажут в Москве В программе – «Карнавал» и «Три тополя на Плющихе».

Новости кино Захар Прилепин отправляется в Сибирь Премьера драмы «Гайлер» с писателем в главной роли состоится на канале НТВ.

Новости кино Марина Жигалова-Озкан покидает российский Disney И переходит на работу в «Сбербанк».