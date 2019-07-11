Светлана Ходченкова вновь снимается у Александра Молочникова

Актриса Светлана Ходченкова играет главную роль в новом режиссерском проекте Александра Молочникова «Скажи ей», с которым они весной выпустили короткометражку «Сбежавшие в Аризону», сначала показанную в рамках Московского кинофестиваля, а затем выложенную в интернет.
фото: "Сбежавшие в Аризону"
О старте съемок проекта сообщили представители продюсерской компании «Среда» в своем Facebook-аккаунте. В описании проекта сказано, что «это история о выборе». Родитель, решая за ребенка, чаще делает так, как удобно ему. Ребенок соглашается, боясь причинить родителю боль, но пройдет время, он созреет и в какой-то момент обязательно решит сам. Только родителю от этого будет намного больнее.