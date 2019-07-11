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Светлана Ходченкова вновь снимается у Александра Молочникова

11 июля
2019 год

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11 июля 2019
Актриса Светлана Ходченкова играет главную роль в новом режиссерском проекте Александра Молочникова «Скажи ей», с которым они весной выпустили короткометражку «Сбежавшие в Аризону», сначала показанную в рамках Московского кинофестиваля, а затем выложенную в интернет.

Светлана Ходченкова вновь снимается у Александра Молочникова
фото: "Сбежавшие в Аризону"

О старте съемок проекта сообщили представители продюсерской компании «Среда» в своем Facebook-аккаунте. В описании проекта сказано, что «это история о выборе». Родитель, решая за ребенка, чаще делает так, как удобно ему. Ребенок соглашается, боясь причинить родителю боль, но пройдет время, он созреет и в какой-то момент обязательно решит сам. Только родителю от этого будет намного больнее.

Сценарий написал сам Александр Молочников – вместе с Ильей Тилькиным и Александром Талалом. Помимо Ходченковой в проекте также занятый Артем Быстров, Кай Гетц, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Марина Игнатова, Игорь Черневич и Ирина Розанова.
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