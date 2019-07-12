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Новости кино Минкультуры поддержало «Гардемаринов V», а «Ералаш» отправила в резерв Там же – в резерве – оказались и новые проекты Меликян, Бычковой и Хомерики.

Главная тема Судьба и родина едины: Авторское кино, поддержанное Минкультуры Новые проекты Крыжовникова, Хлебникова, Астрахана и Дружининой

Лайфстайл «Я, похоже, вынашиваю слона»: Виктория Исакова прокомментировала слухи о своей беременности Актриса рассказала, как работает общественное мнение

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Новости кино Светлана Ходченкова вновь снимается у Александра Молочникова Ранее они сделали короткометражку «Сбежавшие в Аризону»

Ролики фильмов «Руслан и Людмила: Перезагрузка». Трейлер №2 Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса.