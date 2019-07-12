Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Минкультуры поддержало «Гардемаринов V», а «Ералаш» отправила в резерв

12 июля
2019 год

Новости кино >>
12 июля 2019
Министерство культуры РФ поздно вечером в четверг наконец опубликовало итоги очной защиты (питчинга) новых авторских проектов и фильмов для детей. В списке поддержанных на этот раз рекордно малое количество будущих картин.

Минкультуры поддержало «Гардемаринов V», а «Ералаш» отправила в резерв
фото: www.mkrf.ru

Питчинг авторских работ состоялся 20 июня, на нем было представлено 47 проектов – почти на 20 меньше, чем годом ранее. Поддержку получили только 10. Это, в частности, новые проекты Бориса Хлебникова, Жоры Крыжовникова и Михаила Брашинского. Бюджетные средства также получит социальная драма о вреде наркотиков «Родитель» от режиссера «Таинственной страсти» Влада Фурмана, военная драма Дмитрия Астрахана «Судьба диверсанта», продолжение исторической саги Светланы Дружининой «Гардемарины V», кинопроект худрука «Александринки» Валерия Фокина «Огонь», байопик «Биомеханика Мейерхольда», детективный триллер про Холокост «Еврей» от продюсера Игоря Толстунова и героико-приключенческий фильм про противостояние русских и американцев «Северный полюс-8» режиссера Петра Буслова и продюсера Елены Север.

В резерв было отправлено сразу 25 проектов, хотя раньше их было в два раза меньше. Сам резерв означает, что в случае остатка бюджетных средств осенью эти проекты еще могут получить господдержку Минкультуры. Резерв этого года, как никогда, богат на имена. В листе ожидания – новые работы Анны Меликян, Оксаны Бычковой, Николая Хомерики, Натальи Кудряшовой, Оксаны Карас, Дарьи Жук, Веры Сторожевой, Андрея Зайцева (от него здесь продолжение «14+»), Марюса Вайсберга (даже сиквел «Бабушки легкого поведения» получал деньги Минкультуры с первого раза) и многих других.

Подробнее обо всех проектах авторских фильмов можно прочитать здесь.

Итоги питчинга детских фильмов несколько лучше – кажется, только потому, что на нем было представлено всего 25 проектов. Из них поддержку получили девять. В их числе «Василиса» Павла Лунгина, «Мой папа – вождь» Кирилла Плетнева, «Дрон косплей» Александра Карпиловского, «Асфальтовое солнце» Ильи Хотиненко, «Синее море, белый пароход» Эдуарда Бордукова. Зато в резерв неожиданно отправили постоянного получателя господдержки – журнал «Ералаш» и новый режиссерский проект «Маруся» Александра Галибина, который пару лет назад со своей «Сестренкой» был флагманом отечественного детского кино. По крайней мере на питчинге в министерстве культуры. Подробности обо всех проектах игровых фильмов для детей будут опубликованы на нашем сайте на следующей неделе.
версия для печати
Ссылки по теме
Судьба и родина едины: Авторское кино, поддержанное Минкультуры
Минкультуры и Фонд кино составят рейтинг регионов, участвующих в программе кинофикации
Павел Лунгин решил снять волшебную сказку
Николай Хомерики возвращается в авторское кино
У фильма «14+» появится продолжение
Дмитрий Нагиев и Владимир Машков станут «Папами»
Константин Хабенский снова поработает с Анной Меликян
Сергей Бурунов сыграет в трагикомедии Жоры Крыжовникова
Парад победителей и франшиз: Итоги питчингов Фонда Кино
У мелодрамы 90-х «Всё будет хорошо» появится сиквел
Поиск по меткам
Минкультпитчинг
персоны
Дмитрий АстраханЭдуард БордуковМихаил БрашинскийПётр БусловОксана БычковаМарюс ВайсбергАлександр ГалибинСветлана ДружининаДарья ЖукАндрей ЗайцевОксана КарасАлександр КарпиловскийЖора КрыжовниковНаталья КудряшоваПавел ЛунгинАнна МеликянКирилл ПлетнёвЕлена СеверВера СторожеваИгорь ТолстуновВалерий ФокинВлад ФурманБорис ХлебниковНиколай ХомерикиИлья Хотиненко
фильмы
14+Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстителиСестрёнкаТаинственная страсть

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Дмитриев
11 июля ушёл из жизни актёр Олег Дмитриев.
Владимир Златоустовский
8 июля ушел из жизни режиссер Владимир Златоустовский.

День рождения >>

Пётр Алейников
Мария Андреева
Валерий Бассэль
Анатолий Грачёв
Евгений Дворжецкий
Александр Домогаров
Екатерина Кузнецова (II)
Полина Максимова
Таттыбюбю Турсунбаева
Габриель Гарко
Тофер Грэйс
Ален Кюни
Шерил Лэдд
Мишель Родригес
Ана Торрент
Анна Фрил
все родившиеся 12 июля >>

Афиша кино >>

Беглецы
комедия
Латвия, Россия, 2018
Али, рули!
боевик, комедия
США, 2019
Анна
боевик, триллер
Франция, 2019
Коррупционер
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2019
Красавчик со стажем
комедия
Франция, 2019
Мёртвые не умирают
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Присягнувшая тьме
исторический фильм, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Фиш и Чип. Вредные друзья
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, 2013
Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Русская невеста
триллер
США, 2018
Человек-паук: Вдали от дома
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен