Минкультуры поддержало «Гардемаринов V», а «Ералаш» отправила в резерв

Министерство культуры РФ поздно вечером в четверг наконец опубликовало итоги очной защиты (питчинга) новых авторских проектов и фильмов для детей. В списке поддержанных на этот раз рекордно малое количество будущих картин.
Итоги питчинга детских фильмов несколько лучше – кажется, только потому, что на нем было представлено всего 25 проектов. Из них поддержку получили девять. В их числе «Василиса» Павла Лунгина, «Мой папа – вождь» Кирилла Плетнева, «Дрон косплей» Александра Карпиловского, «Асфальтовое солнце» Ильи Хотиненко, «Синее море, белый пароход» Эдуарда Бордукова. Зато в резерв неожиданно отправили постоянного получателя господдержки – журнал «Ералаш» и новый режиссерский проект «Маруся» Александра Галибина, который пару лет назад со своей «Сестренкой» был флагманом отечественного детского кино. По крайней мере на питчинге в министерстве культуры. Подробности обо всех проектах игровых фильмов для детей будут опубликованы на нашем сайте на следующей неделе.