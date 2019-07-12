Гэри Олдман сыграет главную роль в «Манке» Дэвида Финчера

Гэри Олдма
н получил главную роль в картине Дэвида Финчера «Манк»
, уверяет Variety
.
В новой биографической драме известного режиссёра пойдёт рассказ о даровитом сценаристе золотого века Голливуда Германе Дж. Манкевиче
, получившем «Оскар» вместе с Орсоном Уэллсом
за «Гражданина Кейна»
. Именно работа над шедевром, скорее всего, и станет ключевым событием ленты, хотя подробности сюжета пока не раскрываются.
Сценарий к фильму написал ещё в 2003 году покойный отец постановщика Говард Финчер
. Старт съёмок чёрно-белой картины запланирован на ноябрь, за производство отвечает Netflix.
Для Дэвида Финчера, работавшего последние пять лет на телевидении, «Манк» станет возвращением в большое кино. Последней его полнометражной работой является «Исчезнувшая»
, вышедшая в 2014-м.