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Гэри Олдман сыграет главную роль в «Манке» Дэвида Финчера

12 июля
2019 год

Новости кино >>
12 июля 2019
Гэри Олдман получил главную роль в картине Дэвида Финчера «Манк», уверяет Variety.

В новой биографической драме известного режиссёра пойдёт рассказ о даровитом сценаристе золотого века Голливуда Германе Дж. Манкевиче, получившем «Оскар» вместе с Орсоном Уэллсом за «Гражданина Кейна». Именно работа над шедевром, скорее всего, и станет ключевым событием ленты, хотя подробности сюжета пока не раскрываются.


Сценарий к фильму написал ещё в 2003 году покойный отец постановщика Говард Финчер. Старт съёмок чёрно-белой картины запланирован на ноябрь, за производство отвечает Netflix.

Для Дэвида Финчера, работавшего последние пять лет на телевидении, «Манк» станет возвращением в большое кино. Последней его полнометражной работой является «Исчезнувшая», вышедшая в 2014-м.
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