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Павлу Лунгину исполнилось 70 лет

12 июля
2019 год

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12 июля 2019
Сегодня, 12 июля, исполнилось 70 лет известному советскому и российскому режиссёру, сценаристу и продюсеру, народному артисту Российской Федерации, отцу режиссёра и продюсера Александра Лунгина и лауреату Каннского кинофестиваля Павлу Лунгину.

Павлу Лунгину исполнилось 70 лет
фото: ekburg.tv

Павел Семёнович Лунгин родился 12 июля 1949 года в Москве, в семье сценариста Семёна Львовича Лунгина и филолога и переводчика Лилианны Зиновьевны Лунгиной. В 1971-м Павел Семёнович окончил отделение структурной и прикладной лингвистики МГУ, а в 1980-м — режиссёрское отделение Высших курсов сценаристов и режиссёров.

Творческий путь в кино Лунгин начал как сценарист в 1976-м семейным фильмом «Всё дело в брате». Затем по его сценариям были поставлены «Конец императора тайги», «Непобедимый», «Всё наоборот», «Попутчик», «Христиане» и «Восточный роман».

Павлу Лунгину исполнилось 70 лет
фото: на съёмках фильма «Царь»

В качестве режиссёра дебютировал в 1990-м, сняв «Такси-блюз». С тех пор он поставил ещё 13 работ: «Луна-парк», «Линия жизни», «Свадьба», «Олигарх», «Бедные родственники», «Дело о "Мёртвых душах"», «Остров», «Ветка сирени», «Царь», «Дирижёр», «Родина», «Дама пик» и «Братство».

Обладатель десятка престижных наград, среди которых два приза Каннского кинофестиваля, «Золотой орёл», «Ника», Орден Дружбы, орден Почётного легиона и другие.
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Павлу Лунгину исполнилось 70 лет фотографии
На съёмках фильма «Братство»
На съёмках фильма «Братство»
Павлу Лунгину исполнилось 70 лет фотографии
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