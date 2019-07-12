Павлу Лунгину исполнилось 70 лет

Сегодня,
12 июля
, исполнилось
70
лет известному советскому и российскому режиссёру, сценаристу и продюсеру, народному артисту Российской Федерации, отцу режиссёра и продюсера
Александра Лунгина
и лауреату Каннского кинофестиваля
Павлу Лунгину
.
Павел Семёнович Лунгин
родился
12 июля 1949
года в Москве, в семье сценариста
Семёна Львовича Лунгина
и филолога и переводчика
Лилианны Зиновьевны Лунгиной
. В 1971-м Павел Семёнович окончил отделение структурной и прикладной лингвистики МГУ, а в 1980-м — режиссёрское отделение Высших курсов сценаристов и режиссёров.
Творческий путь в кино Лунгин начал как сценарист в 1976-м семейным фильмом
«Всё дело в брате»
. Затем по его сценариям были поставлены
«Конец императора тайги»
,
«Непобедимый»
,
«Всё наоборот»
,
«Попутчик»
,
«Христиане»
и
«Восточный роман»
.
фото: на съёмках фильма «Царь»
В качестве режиссёра дебютировал в 1990-м, сняв
«Такси-блюз»
. С тех пор он поставил ещё
13
работ:
«Луна-парк»
,
«Линия жизни»
,
«Свадьба»
,
«Олигарх»
,
«Бедные родственники»
,
«Дело о "Мёртвых душах"»
,
«Остров»
,
«Ветка сирени»
,
«Царь»
,
«Дирижёр»
,
«Родина»
,
«Дама пик»
и
«Братство»
.
Обладатель десятка престижных наград, среди которых два приза Каннского кинофестиваля, «Золотой орёл», «Ника», Орден Дружбы, орден Почётного легиона и другие.