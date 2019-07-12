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Софи Лорен вернулась в кино после десятилетнего перерыва

12 июля
2019 год

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12 июля 2019
Великая и неподражаемая Софи Лорен вернётся в кино спустя десять лет после роли, сыгранной ею в мюзикле «Девять».

Согласно Variety, 84-летняя итальянская актриса воплотит главную героиню в новой адаптации романа Ромена Гари «Вся жизнь впереди».

Софи Лорен вернулась в кино после десятилетнего перерыва
фото: variety.com

Ленту поставит сын Лорен Эдоардо Понти, у которого она играла в картине «Только между нами». Роман Гари уже дважды экранизировали, но режиссёр пообещал, что его версия будет отличаться от предыдущих. Историю поведает зрителям Момо, а местом действия послужит современный юг Италии вместо Парижа 70-х. Лорен превратится в пожилую еврейку Розу, пережившую Холокост, которая подружится с 12-летним эмигрантом из Сенегала Момо (Ибрагима Гуйе).

В фильме также заняты Абриль Замора, Бабак Карими и Ренато Карпентьери. Съёмки уже вовсю идут в Италии, а в прокате картину следует ожидать не раньше марта 2020 года.
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Софи Лорен вернулась в кино после десятилетнего перерыва фотографии
Софи Лорен вернулась в кино после десятилетнего перерыва фотографии
Софи Лорен вернулась в кино после десятилетнего перерыва фотографии
Софи Лорен вернулась в кино после десятилетнего перерыва фотографии
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