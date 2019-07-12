Софи Лорен вернулась в кино после десятилетнего перерыва

Великая и неподражаемая Софи Лорен
вернётся в кино спустя десять лет после роли, сыгранной ею в мюзикле «Девять»
.
Согласно Variety
, 84-летняя итальянская актриса воплотит главную героиню в новой адаптации романа Ромена Гари «Вся жизнь впереди»
.
Ленту поставит сын Лорен Эдоардо Понти
, у которого она играла в картине «Только между нами»
. Роман Гари уже дважды экранизировали, но режиссёр пообещал, что его версия будет отличаться от предыдущих. Историю поведает зрителям Момо, а местом действия послужит современный юг Италии вместо Парижа 70-х. Лорен превратится в пожилую еврейку Розу, пережившую Холокост, которая подружится с 12-летним эмигрантом из Сенегала Момо (Ибрагима Гуйе
).
В фильме также заняты Абриль Замора
, Бабак Карими
и Ренато Карпентьери
. Съёмки уже вовсю идут в Италии, а в прокате картину следует ожидать не раньше марта 2020 года.