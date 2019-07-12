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Декстер Флетчер поставит третью часть «Шерлока Холмса»

12 июля
2019 год

Новости кино >>
12 июля 2019
Студия Warner Bros. нашла замену Гаю Ричи для постановки третьей части «Шерлока Холмса». Согласно Variety, режиссёром продолжения назначен Декстер Флетчер.

Декстер Флетчер поставит третью часть «Шерлока Холмса»
фото: joblo.com

Премьера «Шерлока Холмса 3» была запланирована на 25 декабря 2020-го, но теперь её перенесли на 21 декабря 2021-го. Над последней версией сценария работает Крис Бранкато, а продюсерами выступают Сьюзен Дауни, Лайонел Уигрэм и Джоэл Силвер. Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу вернутся к своим ролям.

«Шерлок Холмс» вышел на экраны в 2009-м, продолжение ленты появилось три года спустя.
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Декстер Флетчер поставит третью часть «Шерлока Холмса» фотографии
Декстер Флетчер поставит третью часть «Шерлока Холмса» фотографии
Декстер Флетчер поставит третью часть «Шерлока Холмса» фотографии
Декстер Флетчер поставит третью часть «Шерлока Холмса» фотографии
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