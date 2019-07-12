Декстер Флетчер поставит третью часть «Шерлока Холмса»

Студия Warner Bros. нашла замену Гаю Ричи
для постановки третьей части «Шерлока Холмса»
. Согласно Variety
, режиссёром продолжения назначен Декстер Флетчер
.
Премьера «Шерлока Холмса 3»
была запланирована на 25 декабря 2020-го, но теперь её перенесли на 21 декабря 2021-го. Над последней версией сценария работает Крис Бранкато
, а продюсерами выступают Сьюзен Дауни
, Лайонел Уигрэм
и Джоэл Силвер
. Роберт Дауни-младший
и Джуд Лоу
вернутся к своим ролям.
«Шерлок Холмс» вышел на экраны в 2009-м, продолжение
ленты появилось три года спустя.