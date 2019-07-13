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Александр Роднянский стал президентом нового фестиваля дебютов

13 июля
2019 год

Новости кино >>
13 июля 2019
Президент фестиваля «Кинотавр», продюсер Александр Роднянский, возглавил новый международный смотр дебютного кино, который будет проводиться в санкт-петербургской Новой Голландии.

Александр Роднянский стал президентом нового фестиваля дебютов
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

«Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии — это платформа для смелого кинематографа, открывающего новые рубежи и расширяющего устоявшиеся форматы. Наша миссия — поддерживать оригинальные и самобытные авторские высказывания и включать новые имена в мировой контекст. Особая ставка делается на образовательную часть, которая со временем превратится в полноценный международный кампус», – сообщается на сайте смотра.

Первый фестиваль пройдет только в 2020-м, однако уже с 26 по 28 июля этого года в Новой Голландии состоится превью смотра. В эти дни, в частности, покажут фильмы «Сувенир» Джоанны Хогг, «Гив ми либерти» Кирилла Михановского, «И придет огонь» Оливера Лаше и российские картины «Мальчик русский» Александра Золотухина и «Дылду» Кантемира Балагова. Ранее все эти ленты демонстрировались и получали призы на крупных международных смотрах.

Что же касается уже полноценного фестиваля в 2020 году, то в нем будет два конкурса – полнометражных игровых фильмов и короткого метра (в этой секции могут быть представлены не только игровые, но и документальные и экспериментальные ленты). Победители получат денежные призы: обладатель гран-при – 10 тысяч евро, а три лучших короткометражки – по 3 тысячи евро. На конкурс принимаются фильмы, произведенные в 2019-2020 годах. Судя по сайту, заявку можно подать уже сейчас. Директором кинопрограммы выступает кинокритик Алексей Артамонов.
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