Александр Роднянский стал президентом нового фестиваля дебютов

Президент фестиваля «Кинотавр», продюсер Александр Роднянский, возглавил новый международный смотр дебютного кино, который будет проводиться в санкт-петербургской Новой Голландии.
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
«Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии — это платформа для смелого кинематографа, открывающего новые рубежи и расширяющего устоявшиеся форматы. Наша миссия — поддерживать оригинальные и самобытные авторские высказывания и включать новые имена в мировой контекст. Особая ставка делается на образовательную часть, которая со временем превратится в полноценный международный кампус», – сообщается на сайте смотра.
Что же касается уже полноценного фестиваля в 2020 году, то в нем будет два конкурса – полнометражных игровых фильмов и короткого метра (в этой секции могут быть представлены не только игровые, но и документальные и экспериментальные ленты). Победители получат денежные призы: обладатель гран-при – 10 тысяч евро, а три лучших короткометражки – по 3 тысячи евро. На конкурс принимаются фильмы, произведенные в 2019-2020 годах. Судя по сайту, заявку можно подать уже сейчас. Директором кинопрограммы выступает кинокритик Алексей Артамонов.