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Найден исполнитель главной роли в новом «Человеке-невидимке»

13 июля
2019 год

Новости кино >>
13 июля 2019
Студии Universal и Blumhouse определились с исполнителем главной роли в перезапуске «Человека-невидимки», и это не Джонни Депп, сообщает The Hollywood reporter.

Найден исполнитель главной роли в новом «Человеке-невидимке»
фото: Dave Benett/Getty Images

Им стал Оливер Джексон-Коэн, знакомый зрителям по недавнему сериалу Netflix «Призраки дома на холме». Также в картине сыграют Элизабетт Мосс, Элдис Ходж, Харриет Дайер и Сторм Рейд.

Об активной работе над перезапуском «Человека-невидимки»по роману Герберта Уэллса стало известно в январе этого года. Режиссером и автором сценария картины выступает Ли Уоннелл, автор фильма «Апгрейд», а продюсером – Джейсон Блум. Съемки должны стартовать уже в этом месяце в Австралии. Прокат картины намечен на 13 марта 2020 года.

Слухи о перезапуске «Человека-невидимки» возникали на протяжении нескольких лет, причем предполагалось, что заглавную роль сыграет Джонни Депп, однако когда работа над перезапуском вышла на активную стадию, создатели ленты сразу же сказали, что Деппа не появится ни в этом фильме, ни в последующих проектах «Темной вселенной», если они, конечно, вообще появятся.

Роман Герберта Уэллса неоднократно экранизировался за рубежом и даже в СССР, однако самой известной его экранизацией является как раз фильм студии Universal, снятый Джеймсом Уэйлом в 1933 году.
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