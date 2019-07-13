«Национальная Медиа Группа» вложилась в создателей «Трех котов» и «Кухни»

На этой неделе «НМГ Студия», осуществляющая инвестиции Национальной Медиа Группы (НМГ) в производство контента, закрыла сделки по покупке 25% доли сразу в двух кинокомпаниях – Keystone Production и анимационной «Студии Метрафильмс», сообщает пресс-служба НМГ.
Основатели кинокомпании Keystone Production – Дмитрий Дьяченко
и Александр Рубцов
– выступили продюсерами одного из крупнейших хитов телеканала СТС – сериала «Кухня
», а также его продолжения «Отель Элеон
». В качестве режиссера Дьяченко снял картины «О чем говорят мужчины
», «СуперБобровы
» и «Последний богатырь
», вскоре после релиза ставший самым кассовым российским фильмом национального проката.
«Покупка доли в Keystone Production позволит «НМГ Студии» еще больше закрепиться в статусе производителя прокатных хитов и рейтинговых сериалов
», – сказано в сообщении.
Анимационная «Студия Метрафильмс» производит рейтинговый сериал «Три кота
», который уже четыре года выходит на телеканалах «СТС Медиа». «Три кота» получили успех не только в России, но и у международной аудитории – мультсериал доступен к просмотру более чем в 170 странах мира. Анимационная студия входит в группу «Метрафильмс», которая продюсировала картины «Война Анны
», «Довлатов
», «Юморист
».
«Контент – это топливо медиаиндустрии. Поэтому мы производим фильмы, сериалы и развлекательные шоу, и предоставляем всё это аудитории там, где она есть прямо сейчас – через телеканалы, онлайн-платформы и экраны кинотеатров. Метрафильмс отличаются высочайшим качеством контента и умением разговаривать с самой широкой аудиторией – это именно те качества, которые так важны для «НМГ Студии». Не могу дождаться запуска наших новых совместных проектов
», – цитирует пресс-служба слова президента «НМГ Студии» Вячеслава Муругова
.