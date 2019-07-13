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«Национальная Медиа Группа» вложилась в создателей «Трех котов» и «Кухни»

13 июля
2019 год

Новости кино >>
13 июля 2019
На этой неделе «НМГ Студия», осуществляющая инвестиции Национальной Медиа Группы (НМГ) в производство контента, закрыла сделки по покупке 25% доли сразу в двух кинокомпаниях – Keystone Production и анимационной «Студии Метрафильмс», сообщает пресс-служба НМГ.

«Национальная Медиа Группа» вложилась в создателей «Трех котов» и «Кухни»

Основатели кинокомпании Keystone Production – Дмитрий Дьяченко и Александр Рубцов – выступили продюсерами одного из крупнейших хитов телеканала СТС – сериала «Кухня», а также его продолжения «Отель Элеон». В качестве режиссера Дьяченко снял картины «О чем говорят мужчины», «СуперБобровы» и «Последний богатырь», вскоре после релиза ставший самым кассовым российским фильмом национального проката.

«Покупка доли в Keystone Production позволит «НМГ Студии» еще больше закрепиться в статусе производителя прокатных хитов и рейтинговых сериалов», – сказано в сообщении.

Анимационная «Студия Метрафильмс» производит рейтинговый сериал «Три кота», который уже четыре года выходит на телеканалах «СТС Медиа». «Три кота» получили успех не только в России, но и у международной аудитории – мультсериал доступен к просмотру более чем в 170 странах мира. Анимационная студия входит в группу «Метрафильмс», которая продюсировала картины «Война Анны», «Довлатов», «Юморист».

«Контент – это топливо медиаиндустрии. Поэтому мы производим фильмы, сериалы и развлекательные шоу, и предоставляем всё это аудитории там, где она есть прямо сейчас – через телеканалы, онлайн-платформы и экраны кинотеатров. Метрафильмс отличаются высочайшим качеством контента и умением разговаривать с самой широкой аудиторией – это именно те качества, которые так важны для «НМГ Студии». Не могу дождаться запуска наших новых совместных проектов», – цитирует пресс-служба слова президента «НМГ Студии» Вячеслава Муругова.
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