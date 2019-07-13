Патрику Суэйзи посвятят документалку

Актеру Патрику Суэйзи
посвятят документальный фильм, над которым работают студии Paramount Network и Network Entertainment, сообщает Deadline
.
Фильм будет называться «Я – Патрик Суэйзи
» и продолжит серию доков, которые уже рассказывали, например, о Джоне Ф.Кеннеди, Мартине Лютере Кинге и Поле Уокере
. Картина расскажет о детстве актера в Техасе, его пути к славе и отношениях с Лизой Ниеми.
Лента будет включать интервью со звездами «Грязных танцев
», в том числе Дженнифер Грей
, Сэмом Эллиоттом
, Деми Мур
, той же Нием, братом Суэйзи, его персональным ассистентом и агентом. Режиссером выступит Адриан Байтенхайс
, как раз снимавший документальные фильмы «Я – Пол Уокер» и «Я – Хит Леджер
». Фильм выйдет на экраны в день рождения Суэйзи – 18 августа.