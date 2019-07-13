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Патрику Суэйзи посвятят документалку

13 июля
2019 год

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13 июля 2019
Актеру Патрику Суэйзи посвятят документальный фильм, над которым работают студии Paramount Network и Network Entertainment, сообщает Deadline.

Патрику Суэйзи посвятят документалку

Фильм будет называться «Я – Патрик Суэйзи» и продолжит серию доков, которые уже рассказывали, например, о Джоне Ф.Кеннеди, Мартине Лютере Кинге и Поле Уокере. Картина расскажет о детстве актера в Техасе, его пути к славе и отношениях с Лизой Ниеми.

Лента будет включать интервью со звездами «Грязных танцев», в том числе Дженнифер Грей, Сэмом Эллиоттом, Деми Мур, той же Нием, братом Суэйзи, его персональным ассистентом и агентом. Режиссером выступит Адриан Байтенхайс, как раз снимавший документальные фильмы «Я – Пол Уокер» и «Я – Хит Леджер». Фильм выйдет на экраны в день рождения Суэйзи – 18 августа.
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