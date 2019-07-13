Александр Константинов соприкоснется с «Судьей»

В Киеве начались съемки восьмисерийной картины «Судья» по заказу канала «Украина», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"
В центре истории – загадочный Судья, который способен решить любой вопрос. Если он возьмется за дело, то виновник не только будет найден, но и наказан, причем зачастую достаточно жестоко – не в соответствии с законом, а в соответствии с принципом «око за око, зуб за зуб». Но кто же такой этот судья – не знает никто.
Капитан полиции Денис Чернышев считает делом чести найти Судью. Как бы тот ни действовал, по законам справедливости, по законам государства, он – преступник, занимающийся самосудом и возомнивший себя чуть ли не Богом.
Хочет найти Судью и любимая девушка Дениса, начинающая журналистка Ирина, чтобы написать обо всем книгу. Но против ее затеи выступают и Денис, и родители девушки. Поиск Судьи – дело непростое. Тот не оставляет на месте своих казней ни одной зацепки для расследования. Однако никто даже не подозревает, что таинственный Судья находится рядом.
«Изначально я даже планировала поступать на журналистику, но актёрство победило. А сейчас я бы с удовольствием поработала телеведущей. Моя героиня Ирина – борец за справедливость, сильная, свободная, открытая девушка с хорошим чувством юмора, что очень важно для меня. Думаю, будет крайне интересно, история шикарная!», – говорит актриса Ксюша Жданова, исполняющая роль Ирины.