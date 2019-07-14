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Владимир Вдовиченков признан лучшим актёром фестиваля «В кругу семьи»

14 июля
2019 год

Новости кино >>
14 июля 2019
В Ярославле завершился ХIV Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи», проходивший с 7 по 13 июля при поддержке Госкорпорации «Ростех», Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области и Мэрии города Ярославля.

Владимир Вдовиченков признан лучшим актёром фестиваля «В кругу семьи»
фото: Пресс-служба фестиваля

«Мы поддерживаем многие социальные и культурно-просветительские проекты, одним из наиболее важных среди них является Общенациональная программа "В кругу семьи". Именно в рамках данной программы проводится кинофестиваль, партнёром которого также традиционно выступает "Ростех". Семейное кино, которое показывают на фестивале, – это особенный жанр, позволяющий формировать общую систему ценностей для всех поколений. Таким образом решаются задачи нравственного развития российского общества, формирования у детей и молодёжи уважительного отношения к представителям старшего поколения», – сказала помощник генерального директора Госкорпорации «Ростех» Юлия Воронова.

На церемонии закрытия фестиваля, состоявшейся 13 июля, были объявлены имена победителей. Лучшим фильмом детского конкурса признан «Солдатик» Виктории Фанасютиной. Андрюша Андреев, сыгравший главную роль в картине, получил награду в номинации «Лучшая детская роль». Мирьям де Вит, снявшая нидерландский фильм «Таики», названа лучшим режиссёром. Лента также отмечена «Призом зрительских симпатий». Специальный приз детского жюри достался мультфильму «Музбалак» от Казахстана.

Владимир Вдовиченков признан лучшим актёром фестиваля «В кругу семьи»
фото: Пресс-служба фестиваля

В основной программе Гран-При вручили «Шнуркам» израильского режиссёра Якоба Голдвассера. Владимир Вдовиченков, сыгравший в «Дорогом папе», открывшем смотр, получил приз за лучшую мужскую роль. Иранский фильм «Сара и Аида» отмечен наградами за лучшую режиссёрскую работу (Мазияр Мири) и лучшую женскую роль (Саадет Изил Аксой). На счету бразильско-новозеландского «Маленького секрета», снятого Дэвидом Шурманном, три статуэтки: за операторскую работу (Инти Брионес), «II Специальный приз жюри» за выдающееся исполнение женской роли второго плана (Файоннула Фланаган) и приз зрительских симпатий. «I Специальный приз жюри» отдан за лучшую детскую роль актрисе Джигмет Дева Лхамо, сыгравшей в индийской ленте «Часкит».

По словам президента смотра Александра Ковтунца, «третий год подряд кинофестиваль с восторгом принимают Ярославль и Ярославская область – на всех мероприятиях кинофестиваля просто невероятная активность зрителей! Это доказывает – то, что мы делаем, волнует людей. Есть потребность общества в качественном киноконтенте, интернет-контенте, люди стремятся узнать что-то новое на лекциях и мастер-классах. В следующем году – 15-летия кинофестиваля – мы будем рады вернуться в Ярославль и отпраздновать этот юбилей вместе».
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Владимир Вдовиченков признан лучшим актёром фестиваля «В кругу семьи» фотографии
Владимир Вдовиченков признан лучшим актёром фестиваля «В кругу семьи» фотографии
Владимир Вдовиченков признан лучшим актёром фестиваля «В кругу семьи» фотографии
Владимир Вдовиченков признан лучшим актёром фестиваля «В кругу семьи» фотографии
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