Элизабет Бэнкс вернёт на малые экраны «Флинтстоунов»

Элизабет Бэнкс
возьмётся за перезапуск известного мультсериала «Флинтстоуны»
. Актриса и режиссёр заключила контракт со студией Warner Bros. Animation на создание анимационного телешоу для взрослых, уточняет THR
.
Зрители вновь встретятся с Фредом и его семьёй, хорошо устроившихся в эпоху каменного века.
На счету «Флинтстоунов» анимационное телешоу, шедшее в 1960-е на канале ABC, несколько спин-оффов и пара игровых картин, среди которых самой известной является версия 1994 года. В 2011-м Сет Макфарлейн
пробовал перезапустить франшизу, но боссам телеканала Fox не понравились его наработки, и проект быстренько свернули.