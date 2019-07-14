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Элизабет Бэнкс вернёт на малые экраны «Флинтстоунов»

14 июля
2019 год

Новости кино >>
14 июля 2019
Элизабет Бэнкс возьмётся за перезапуск известного мультсериала «Флинтстоуны». Актриса и режиссёр заключила контракт со студией Warner Bros. Animation на создание анимационного телешоу для взрослых, уточняет THR.

Элизабет Бэнкс вернёт на малые экраны «Флинтстоунов»
фото: elitedaily.com

Зрители вновь встретятся с Фредом и его семьёй, хорошо устроившихся в эпоху каменного века.

На счету «Флинтстоунов» анимационное телешоу, шедшее в 1960-е на канале ABC, несколько спин-оффов и пара игровых картин, среди которых самой известной является версия 1994 года. В 2011-м Сет Макфарлейн пробовал перезапустить франшизу, но боссам телеканала Fox не понравились его наработки, и проект быстренько свернули.
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