На «Стрелке» покажут новые фильмы Дэнни Бойла, Ксавье Долана и братьев Дарденн

Strelka Film Festival by Okko объявил программу кинопоказов, которые будут проходить с 19 по 28 июля. В серии из десяти российских и московских премьер, собранных кинокритиком Стасом Тыркиным, представлены фильмы-победители и участники Каннского кинофестиваля, «Кинотавра», Трайбеки и кинофестиваля в Торонто. Согласно пресс-службе смотра, фестиваль пройдет при поддержке онлайн-кинотеатра Okko.
По словам программного директора фестиваля Стаса Тыркина, «это самая крутая селекция за четыре года, что мы показываем кино на "Стрелке". Высококлассное зрительское кино встречается в ней с произведениями самого лютого артхауса. Всемирно известные режиссёры Дэнни Бойл, Кен Лоуч, братья Дарденны, Лав Диас, Ксавье Долан — с менее у нас известными, но не менее горячими именами. Важнейшие политические и социальные темы перетекают из фильма в фильм, из жанра в жанр — здесь и захватывающие психологические драмы, оставляющие богатый простор для размышлений, и интеллигентные романтические комедии, оставляющие после себя эйфорическое feel good, и научная фантастика, и антиутопия, и стильный нуар. Новейшие сенсации Каннского фестиваля, его лауреаты, фильмы из параллельных секций, а также Санденса и Торонто — все они будут показаны на "Стрелке" в качестве российских премьер, а в нескольких случаях — исключительно и только у нас. Для каждого синефила десять летних ночей на "Стрелке" — это роскошное пиршество, какого, возможно, давно не было в Москве в таком качестве и в такой концентрации».
Кроме того, в рамках кинофестиваля пройдёт серия дискуссий с лидерами российской киноиндустрии. Профессионалы отечественного кино и молодое поколение обсудят производство, дистрибуцию и потребление кинопродукта сегодня. Серия публичных диалогов организована вместе со Школой кино и телевидения «Индустрия» при поддержке «НМГ Студии». Куратором программы выступает Анна Гудкова — креативный продюсер и киноредактор. Купить билеты на показы и зарегистрироваться на дискуссионную программу можно на сайте смотра.