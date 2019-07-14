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На «Стрелке» покажут новые фильмы Дэнни Бойла, Ксавье Долана и братьев Дарденн

14 июля
2019 год

Новости кино >>
14 июля 2019
Strelka Film Festival by Okko объявил программу кинопоказов, которые будут проходить с 19 по 28 июля. В серии из десяти российских и московских премьер, собранных кинокритиком Стасом Тыркиным, представлены фильмы-победители и участники Каннского кинофестиваля, «Кинотавра», Трайбеки и кинофестиваля в Торонто. Согласно пресс-службе смотра, фестиваль пройдет при поддержке онлайн-кинотеатра Okko.

В программу смотра вошли «Вчера» Дэнни Бойла, «Молодой Ахмед» Жана-Пьера и Люка Дарденнов, «Вас не было дома» Кена Лоуча, «Озеро диких гусей» Дяо Инаня, «Гив ми либерти» Кирилла Михановского, «Портрет молодой женщины в огне» Селин Скьямма, «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долана, «Давай разведёмся» Анны Пармас, «Вивариум» Лоркана Финнегана и «Прекращение» Лава Диаса. В программу также вошли короткометражные работы студентов киношколы «Индустрия»: «Твою мать» Виктории Рунцовой, «Дичь» Ирины Ходюш и «Гармония» Евгения Сангаджиева.

На «Стрелке» покажут новые фильмы Дэнни Бойла, Ксавье Долана и братьев Дарденн
фото: Пресс-служба фестиваля

По словам программного директора фестиваля Стаса Тыркина, «это самая крутая селекция за четыре года, что мы показываем кино на "Стрелке". Высококлассное зрительское кино встречается в ней с произведениями самого лютого артхауса. Всемирно известные режиссёры Дэнни Бойл, Кен Лоуч, братья Дарденны, Лав Диас, Ксавье Долан — с менее у нас известными, но не менее горячими именами. Важнейшие политические и социальные темы перетекают из фильма в фильм, из жанра в жанр — здесь и захватывающие психологические драмы, оставляющие богатый простор для размышлений, и интеллигентные романтические комедии, оставляющие после себя эйфорическое feel good, и научная фантастика, и антиутопия, и стильный нуар. Новейшие сенсации Каннского фестиваля, его лауреаты, фильмы из параллельных секций, а также Санденса и Торонто — все они будут показаны на "Стрелке" в качестве российских премьер, а в нескольких случаях — исключительно и только у нас. Для каждого синефила десять летних ночей на "Стрелке" — это роскошное пиршество, какого, возможно, давно не было в Москве в таком качестве и в такой концентрации».

Кроме того, в рамках кинофестиваля пройдёт серия дискуссий с лидерами российской киноиндустрии. Профессионалы отечественного кино и молодое поколение обсудят производство, дистрибуцию и потребление кинопродукта сегодня. Серия публичных диалогов организована вместе со Школой кино и телевидения «Индустрия» при поддержке «НМГ Студии». Куратором программы выступает Анна Гудкова — креативный продюсер и киноредактор. Купить билеты на показы и зарегистрироваться на дискуссионную программу можно на сайте смотра.
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фильмы
Вас не было домаВчераГив ми либертиДавай разведёмсяМолодой АхмедОзеро диких гусейПортрет молодой женщины в огнеСмерть и жизнь Джона Ф. ДонованаТвою мать

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