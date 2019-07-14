ревью

Девятый сезон «Американской истории ужасов» будет выдержан в стиле слэшеров

На «Стрелке» покажут новые фильмы Дэнни Бойла, Ксавье Долана и братьев Дарденн

Актриса и режиссёр заключила контракт со студией Warner Bros. Animation на создание ребута анимационного сериала.

Интервью

Олег Васильков: «Самопожертвование и героизм всегда привлекают меня»

Популярный актер – о «Сенсоре», способности чувствовать чужую боль и желании не быть равнодушным