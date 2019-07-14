Николь Кидман спродюсирует криминальную драму о супругах-криминалистах

Николь Кидман
выступит исполнительным продюсером сериала «Криминальная ферма»
, который разрабатывает потоковый сервис WarerMedia. Об этом сообщает издание Variety
.
Криминальная драма поведает психосексуальную любовную историю о Сельме и Ричарде Эйкеленбомах, экспертах-криминалистах, чей брак процветает в результате их всепоглощающих расследований развратных действий самых печально известных преступников мира.
Шоураннер «Когтей» Джанин Шерман
назначена сценаристом и исполнительным продюсером сериала. В качестве исполнительного продюсера также занят Пер Саари
.