Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Николь Кидман спродюсирует криминальную драму о супругах-криминалистах

14 июля
2019 год

Новости кино >>
14 июля 2019
Николь Кидман выступит исполнительным продюсером сериала «Криминальная ферма», который разрабатывает потоковый сервис WarerMedia. Об этом сообщает издание Variety.

Николь Кидман спродюсирует криминальную драму о супругах-криминалистах
фото: variety.com

Криминальная драма поведает психосексуальную любовную историю о Сельме и Ричарде Эйкеленбомах, экспертах-криминалистах, чей брак процветает в результате их всепоглощающих расследований развратных действий самых печально известных преступников мира.

Шоураннер «Когтей» Джанин Шерман назначена сценаристом и исполнительным продюсером сериала. В качестве исполнительного продюсера также занят Пер Саари.
версия для печати
Ссылки по теме
Николь Кидман станет копом
Николь Кидман взялась за пилу
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Николь Кидман

фотографии >>
Николь Кидман спродюсирует криминальную драму о супругах-криминалистах фотографии
Николь Кидман спродюсирует криминальную драму о супругах-криминалистах фотографии
Николь Кидман спродюсирует криминальную драму о супругах-криминалистах фотографии
Николь Кидман спродюсирует криминальную драму о супругах-криминалистах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Пащенко
12 июля ушёл из жизни актёр Олег Пащенко.
Олег Дмитриев
11 июля ушёл из жизни актёр Олег Дмитриев.

День рождения >>

Анна Антонова
Владимир Козел
Наталья Ноздрина
Светлана Павлова
Андрей Терентьев
Юлия Типанова
Виктор Фокин
Игорь Фурманюк
Евгений Шириков
Аннабелла
Лино Вентура
Люцина Винницкая
Карел Готт
Уилл Пэттон
Терри-Томас
Мэттью Фокс
все родившиеся 14 июля >>

Афиша кино >>

Код Гиас: Лелуш воскресший
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, триллер
Япония, 2019
Искусство обмана
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Король Лев
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Мышеловка
криминальный фильм, триллер
Аргентина, Испания, 2019
Обитель тьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Соблазн
драма, комедия, триллер
Франция, 2019
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Это не навсегда
семейное кино, социальная драма
Россия, 2019
Беглецы
комедия
Латвия, Россия, 2018
Анна
боевик, триллер
Франция, 2019
Али, рули!
боевик, комедия
США, 2019
Коррупционер
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен