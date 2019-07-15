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Фонд Александра Сокурова прекратит своё существование

15 июля
2019 год

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15 июля 2019
Александр Сокуров в ходе дискуссии на киношколе «Индустрия на "Стрелке"» заявил, что созданный им некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» прекратит своё существование. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Мы закроем наш фонд "Пример интонации" в следующем году из-за недостатка средств к существованию», — цитирует издание режиссёра.

Фонд Александра Сокурова прекратит своё существование
фото: kommersant.ru

Фонд Александра Сокурова был учреждён в 2013-м для поддержки режиссёров-дебютантов. Его художественный совет состоит из президента Международной федерации кинопрессы, киноведа Андрея Плахова, кинокритика и основателя благотворительных фондов «Антон тут рядом» и «Выход в Петербурге» Любови Аркус, продюсера Андрея Сигле и основателя независимого оперного театра Contour Opera Артёма Суслова. Поддержку фонду оказывали Министерство культуры России, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Общественный фонд Владимира Смирнова и киностудия «Ленфильм». При поддержке фонда были созданы такие картины, как «Теснота» Кантемира Балагова, «Глубокие реки» Владимира Битокова, «Софичка» Киры Коваленко и другие.

Согласно «Коммерсанту», в декабре 2018-го петербургская полиция и ФСБ проводили проверку в фонде «Пример интонации», касавшуюся действий директора фонда Николая Янкина, включая расходование им бюджетных средств, которые фонд получил от петербургского комитета по культуре.
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