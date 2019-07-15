Фонд Александра Сокурова прекратит своё существование

Александр Сокуров
в ходе дискуссии на киношколе «Индустрия на "Стрелке"» заявил, что созданный им некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации»
прекратит своё существование. Об этом сообщает «Коммерсантъ»
.
«Мы закроем наш фонд "Пример интонации" в следующем году из-за недостатка средств к существованию», —
цитирует издание режиссёра.
Фонд Александра Сокурова был учреждён в 2013-м для поддержки режиссёров-дебютантов. Его художественный совет состоит из президента Международной федерации кинопрессы, киноведа Андрея Плахова
, кинокритика и основателя благотворительных фондов «Антон тут рядом» и «Выход в Петербурге» Любови Аркус
, продюсера Андрея Сигле
и основателя независимого оперного театра Contour Opera Артёма Суслова
. Поддержку фонду оказывали Министерство культуры России, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Общественный фонд Владимира Смирнова и киностудия «Ленфильм». При поддержке фонда были созданы такие картины, как «Теснота» Кантемира Балагова
, «Глубокие реки» Владимира Битокова
, «Софичка» Киры Коваленко
и другие.
Согласно «Коммерсанту», в декабре 2018-го петербургская полиция и ФСБ проводили проверку в фонде «Пример интонации», касавшуюся действий директора фонда Николая Янкина
, включая расходование им бюджетных средств, которые фонд получил от петербургского комитета по культуре.