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Аркада Space Invaders обретёт вторую жизнь в виде игрового кино

15 июля
2019 год

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15 июля 2019
Классическая аркада Space Invaders (т.е. «Космические захватчики») обзаведётся полнометражным фильмом благодаря студии New Line, уверяет The Wrap.


Сценаристом выступит Грег Руссо, работающий над новыми версиями «Смертельной битвы», «Обители зла» и киноадаптацией Saints Row. Продюсером заявлен Акива Голдсман.

Игре, выпущенной в Японии корпорацией Taito и ставшей популярной в США 80-х, в прошлом году исполнилось 40 лет. По максимально упрощённому сюжету игрокам следовало уничтожать пришельцев, которые нападали с верхней части экрана игрового автомата.
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