Аркада Space Invaders обретёт вторую жизнь в виде игрового кино

Классическая аркада Space Invaders
(т.е. «Космические захватчики») обзаведётся полнометражным фильмом благодаря студии New Line, уверяет The Wrap
.
Сценаристом выступит Грег Руссо
, работающий над новыми версиями «Смертельной битвы»
, «Обители зла»
и киноадаптацией Saints Row
. Продюсером заявлен Акива Голдсман
.
Игре, выпущенной в Японии корпорацией Taito и ставшей популярной в США 80-х, в прошлом году исполнилось 40 лет. По максимально упрощённому сюжету игрокам следовало уничтожать пришельцев, которые нападали с верхней части экрана игрового автомата.