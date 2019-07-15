Новым агентом 007 станет темнокожая актриса Лашана Линч

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«Джек Райан: Теория хаоса»: Не получилось, не фартануло

Аркада Space Invaders обретёт вторую жизнь в виде игрового кино

Причиной закрытия фонда, по словам режиссёра, послужил недостаток средств к существованию.

От Джорджа Ромеро до Джима Джармуша

Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор

Девятый сезон «Американской истории ужасов» будет выдержан в стиле слэшеров

Интервью

Олег Васильков: «Самопожертвование и героизм всегда привлекают меня»

Популярный актер – о «Сенсоре», способности чувствовать чужую боль и желании не быть равнодушным