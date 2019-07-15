Новым агентом 007 станет темнокожая актриса Лашана Линч

В «Бонде 25»
агентом 007 будет не Дэниел Крэйг
, а чернокожая актриса Лашана Линч
, сыгравшая недавно подругу «Капитана Марвел»
. Шокирующую новость сообщает Daily Mail
.
Согласно источнику издания, с новым агентом зритель познакомится в самом начале картины: «Есть ключевая сцена, когда M говорит фразу "Входите, 007", и появляется Лашана — темнокожая, прекрасная женщина».
При этом героиня не будет носить фамилию Бонда, ей лишь присвоят его номер. Самого Бонда М в исполнении Рэйфа Файнса
отправит на пенсию, но затем вернёт для того, чтобы отправить на Ямайку с миссией по предотвращению глобального кризиса.
Разумеется, Бонд не забудет о том, что он ловелас, и героиня Линч станет «женщиной Бонда». Именно так теперь принято называть «девушек Бонда» в угоду феминизму. Премьера новой части «бондианы» назначена на 9 апреля 2020 года.