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«Союзмультфильм» учредил Ассоциацию по развитию детского и молодёжного кино

15 июля
2019 год

Новости кино >>
15 июля 2019
Киностудия «Союзмультфильм» учредила Ассоциацию по развитию детского и молодёжного кино. Профессиональный орган, президентом которого стал руководитель образовательной организации «Союзмультклуб» и основатель «Академии развития детского кино и телевидения» Алексей Покровский, займётся развитием и поддержкой этого сегмента индустрии. Учредителями ассоциации также стали АНО «Академия развития детского кино и телевидения Алексея Покровского» и ООО «2Д Целлулоид», уточняет пресс-служба «Союзмультфильма».

По словам директора департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, «сейчас в России более 22 миллионов детей в возрасте до 12 лет, а это 15,6% от всего населения России, поэтому создание фильмов для детской аудитории – одно из приоритетных и социально значимых направлений. В этом году ведомство увеличило финансирование детского кино, и теперь помимо государственных механизмов, необходим профессиональный инструментарий для развития в этой сфере. Ассоциация будет разрабатывать новые проекты и программы развития для создания детских и молодёжных фильмов, телепередач и развлекательных программ».

Анна Кузнецова
фото: Макс Милиан

«Сегодня много говорится о демографическом кризисе, семейных ценностях, поддержке семьи, но порой мы забываем о том, что, помимо экономических мер, важно помнить и о том, какое поколение мы растим, какие цели и ценности им прививаем, – заявила Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. – Сейчас есть колоссальный запрос на отечественные фильмы, качественные, красивые, с ориентировкой на созидательные ценности, с глубоким нравственным началом, где есть примеры для подражания – в преодолении себя, в творческом развитии, в силе духа. Дети в таких фильмах должны находить ответы на свои вопросы, ориентиры для счастливой жизни, не только успешной в экономическом плане. Мы говорим о социально ориентированном кино, не просто снятом "на тему". Надеюсь, Ассоциация будет способствовать консолидации усилий специалистов, творческих людей для создания и продвижения так необходимых сегодня фильмов, ориентированных на детей и подростков».

«В настоящее время детский и подростковый контент у нас четко не сегментирован, а между тем существует острая потребность в производстве качественного продукта в этой сфере, – отметила Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. – В первую очередь, это должны быть проекты с образовательной и развивающей составляющей для актуальных платформ. Индустрия кино советского времени регулярно производила популярные и запоминающиеся фильмы для детской и подростковой аудитории. Многие из этих фильмов мы до сих пор активно цитируем, яркие образы из них надолго запомнились и отчасти определили ценностную систему каждого из нас. Сейчас этот сегмент размыт и детскую аудиторию зачастую охватывает семейное кино, которое не решает текущих задач. При этом ранее в России не существовало организации по поддержке детских и юношеских фильмов».

Алексей Покровский
фото: tlum.ru

«Ассоциация детского и молодёжного кино консолидирует усилия и будет способствовать созданию условий для производства детских, молодёжных фильмов и позитивного контента, – сообщил Президент Ассоциации Алексей Покровский. – Это целый комплекс мер, включающий в себя привлечение инвесторов, помощь в получении финансовой поддержки, поддержку специалистов и предпринимателей, работающих в сфере кинематографии, содействие в реализации социально-экономических программ в области отечественной кинематографии, объединение ресурсов, включая кинопроизводство и продвижение национальных детских и молодежных фильмов. У ассоциации уже в разработке есть несколько проектов, в частности, планируется проведение ежегодной Национальной премии в области детского и молодёжного кино и телевидения, проведение собственного питчинга проектов, регулярное исследование медиа потребления детей в возрасте от 0 до 18 лет, а также онлайн-кинотеатр детского и молодежного кино».

«Современным детям нужно новое кино, современное и качественное, – отметил основатель кинокомпании «2Д Целлулоид» Юрий Храпов. – Мы, как производители, в своих фильмах будем рассказывать о том, что окружает нынешних детей, об образе жизни, про новые технологи и т. д. Ну и конечно же, существует огромное количество книг, рассказов, биографий деятелей культуры, известных первооткрывателей, писателей, историю которых было бы интересно экранизировать».
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