Татьяна Бабенкова и Алекс Коморовски проведут «Один день лета» в Санкт-Петербурге

19 июля в 23.00 на НТВ состоится премьера лирической комедии «Один день лета» – полнометражного режиссёрского дебюта клипмейкера Александра Игудина и первой полнометражной работы Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Главные роли в картине исполнили молодые актёры Татьяна Бабенкова и Алекс Коморовски, сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету новоиспечённая, но уже избалованная москвичка Катя (Бабенкова) мечтает стать блогером, чтобы зарабатывать деньги на рекламе и ни от кого не зависеть. Для этого, по её мнению, нужно совсем немного – всего лишь сделать селфи с модным и загадочным питерским художником Энди Годом, таинственно скрывающимся под маской и избегающим фотографий с кем-либо. Катя покупает билет до Санкт-Петербурга: и всё бы хорошо – через пару часов она будет в северной столице, но перед самым отъездом солидный незнакомец просит передать неизвестному ей адресату конверт. Девушка думает, что успеет всё сделать за один летний день. Однако выполнение этого поручения не только приводит к знакомству с Андреем (Коморовски), но и рушит все её планы стать популярным блогером.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Действие фильма разворачивается в Санкт-Петербурге. На экране зрители увидят набережные канала Грибоедова и Фонтанки, Невский проспект, дворцы-колодцы, Морской вокзал, Центральный выставочный зал «Манеж» на Исаакиевской площади и сам Исаакиевский собор, Государственный русский музей, Летний сад и Михайловский замок. Вместе с Игудиным над лентой работали студенты СПбГИКиТ. По словам режиссёра, всей команде картины было важно выпустить фильм на широкие экраны именно в 2018-м, поскольку в этот год ВУЗ отмечал вековой юбилей, а сама лента является «признанием в любви Санкт-Петербургу».