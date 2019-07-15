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Вуди Харрельсон сыграет наставника «Кейт»

15 июля
2019 год

Новости кино >>
15 июля 2019
Вуди Харрельсон составит компанию Мэри Элизабет Уинстэд в триллере «Кейт», который появится на потоковом сервисе Netflix в 2020-м, уверяет THR.


По сюжету оперативницу Кейт на задании в Токио отравляют смертоносным ядом, и ей нужно за сутки отомстить врагам и наладить отношения с дочерью одной из своих жертв. Харрельсон предстанет в образе наставника главной героини, у которого противоречивые намерения.

Съёмки фильма запланированы в Азии на осень. За постановку отвечает режиссёр Седрик Николя-Троян, автором сценария числится Умар Алим, а продюсерская команда состоит из Брайана Ункелесса, Келли Маккормик и Патрика Ньюэлла. Дэвид Литч выступит исполнительным продюсером.
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