Вуди Харрельсон сыграет наставника «Кейт»

Вуди Харрельсон
составит компанию Мэри Элизабет Уинстэд
в триллере «Кейт»
, который появится на потоковом сервисе Netflix в 2020-м, уверяет THR
.
По сюжету оперативницу Кейт на задании в Токио отравляют смертоносным ядом, и ей нужно за сутки отомстить врагам и наладить отношения с дочерью одной из своих жертв. Харрельсон предстанет в образе наставника главной героини, у которого противоречивые намерения.
Съёмки фильма запланированы в Азии на осень. За постановку отвечает режиссёр Седрик Николя-Троян
, автором сценария числится Умар Алим
, а продюсерская команда состоит из Брайана Ункелесса
, Келли Маккормик
и Патрика Ньюэлла
. Дэвид Литч
выступит исполнительным продюсером.