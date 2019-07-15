Вуди Харрельсон сыграет наставника «Кейт»

ревью

Татьяна Бабенкова и Алекс Коморовски проведут «Один день лета» в Санкт-Петербурге

Учредителями профессионального органа также стали «Академия развития детского кино и телевидения Алексея Покровского» и «2Д Целлулоид».

«Союзмультфильм» учредил Ассоциацию по развитию детского и молодёжного кино

«Джек Райан: Теория хаоса»: Не получилось, не фартануло

Аркада Space Invaders обретёт вторую жизнь в виде игрового кино

От Джорджа Ромеро до Джима Джармуша

Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор

Интервью

Олег Васильков: «Самопожертвование и героизм всегда привлекают меня»

Популярный актер – о «Сенсоре», способности чувствовать чужую боль и желании не быть равнодушным