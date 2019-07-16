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Создатель «Ла-Ла Ленда» вновь хочет взяться за историю кино, причем с Эммой Стоун

16 июля
2019 год

Новости кино >>
16 июля 2019
Режиссер мюзикла «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл, который сейчас работает над созданием сериала для Apple, задумал новый полнометражный фильм «Вавилон» (Babylon), вновь посвященный кино, сообщает The Hollywood reporter.

Создатель «Ла-Ла Ленда» вновь хочет взяться за историю кино, причем с Эммой Стоун

Действие картины будет происходить в Лос-Анджелесе 1920-х, во время перехода от немого кино к звуковому – со всеми его взлетами и падениями. По информации издания, заинтересованность в проекте проявили студии Lionsgate и Paramount, а также потоковый сервис Netflix.

На одну из главных ролей – секс-символа той киноэпохи – Шазелл рассматривает Эмму Стоун, которая работала с ним на «Ла-Ла Ленде». Сделка находится, правда, пока на самом раннем этапе. При этом производственный бюджет проекта оценивается в сумму от 80 до 100 млн долларов.
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