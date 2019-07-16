Создатель «Ла-Ла Ленда» вновь хочет взяться за историю кино, причем с Эммой Стоун

Режиссер мюзикла «Ла-Ла Ленд
» Дэмьен Шазелл
, который сейчас работает над созданием сериала для Apple
, задумал новый полнометражный фильм «Вавилон» (Babylon), вновь посвященный кино, сообщает The Hollywood reporter
.
Действие картины будет происходить в Лос-Анджелесе 1920-х, во время перехода от немого кино к звуковому – со всеми его взлетами и падениями. По информации издания, заинтересованность в проекте проявили студии Lionsgate и Paramount, а также потоковый сервис Netflix.
На одну из главных ролей – секс-символа той киноэпохи – Шазелл рассматривает Эмму Стоун
, которая работала с ним на «Ла-Ла Ленде». Сделка находится, правда, пока на самом раннем этапе. При этом производственный бюджет проекта оценивается в сумму от 80 до 100 млн долларов.