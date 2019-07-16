Грета Гервиг и Ноа Баумбах напишут новую «Барби»

Фильм про главную куклу всех времен и народов Барби наконец вышел на новый – поистине впечатляющий этап, сообщает Variety.
фото: Марго Робби в фильме "Отряд самоубийц"
Сценарий для этого не самого обычного байопика напишут Грета Гервиг и Ноа Баумбах, а заглавную роль все же исполнит Марго Робби, которая, к тому же, выступит одним из сопродюсеров ленты. Но и это еще не всё: режиссером, вероятнее всего, станет именно Гервиг, звезда «Милой Фрэнсис», которая уже дебютировала в качестве самостоятельной постановщицы с фильмом «Леди Берд», номинированном на «Оскар», а сейчас завершающая своих «Маленьких женщин».
Ранее сообщалось, что фильм расскажет про куклу, которая живёт в волшебной стране Барбиленд. Внезапно граждане изгоняют главную героиню из-за того, что она кажется им недостаточно совершенной. Теперь кукле придётся осваиваться в реальном мире.
Проект про Барби с осени 2018 года находится под управлением студии Warner Bros., которая и рассматривала на главную роль Марго Робби, работавшую со студией над «Отрядом самоубийц» и только готовящимися к выходу «Хищными птицами».
Киноисторию самой знаменитой в мире куклы производитель игрушек Mattel разрабатывал вместе со студией Sony, начиная 2014 года. В 2016-м на главную роль рассматривались актриса Эми Шумер, которая не смогла войти в проект из-за съемочного графика, затем – Энн Хэтэуэй, прокат фильма при этом был запланирован уже на июнь 2018-го. Однако в январе этого года Sony перенесла планируемый релиз на 8 мая 2020 года, подробностей проекта не было, а затем студия и вовсе выбыла из проекта.
После того, как обладатель прав на Барби Mattel нашли партнера в лице Warner Bros, со ссылкой на источники сообщалось, что режиссером ленты может выступить постановщица «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс.