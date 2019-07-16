ревью

Новости кино Глафира Тарханова стала «Паромщицей» Стартовали съемки 16-серийного телефильма.

Ролики фильмов «Доступная девушка» Шестнадцатилетняя Наима проводит лето вместе со своей старшей кузиной Софией, которая живет на всю катушку.

Новости кино Грета Гервиг и Ноа Баумбах напишут новую «Барби» Для Марго Робби в заглавной роли.

Обзор сериалов «Крылья империи»: Мой XX век, или 12 лет рабства Милош Бикович, Ксения Лукьянчикова и Григорий Некрасов в кратком пересказе истории русской революции «для чайников»

Новости кино Создатель «Ла-Ла Ленда» вновь хочет взяться за историю кино, причем с Эммой Стоун Сделка с актрисой, как и сам проект, пока находятся на раннем этапе.

Новости кино Найден актер, который исполнит роль Элвиса Пресли Режиссером байопика выступит Баз Лурман.

Лайфстайл СМИ: Резо Гигинеишвили сделал предложение своей возлюбленной Режиссер и его невеста Надежда Оболенцева готовятся к свадьбе

Ролики фильмов «Приключения Реми». Трейлер №2 Сирота Реми, попав к пожилому бродячему артисту, отправляется в захватывающее путешествие по Франции.

Ролики фильмов «Король Лев». Трейлер №4 Появление на свет нового короля саванны.