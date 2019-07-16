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Глафира Тарханова стала «Паромщицей»

16 июля
2019 год

Новости кино >>
16 июля 2019
Кинокомпания «Гамма» начала съемки 16-серийного телефильма «Паромщица» с Глафирой Тархановой в главной роли, сообщается на официальной странице в Facebook Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), куда входит компания.

Глафира Тарханова стала «Паромщицей»
фото: АПКиТ

Сериал расскажет историю непростой жизни главной героини Надежды Титовой - в прошлом эколога, а ныне простой паромщицы. Режиссером выступает Максим Демченко, продюсерами – Александр Кушаев, Виктор Будилов, Татьяна Огродникова.

Помимо Глафиры Тархановой в проекте также снимаются Александр Ратников, Андрей Барило, Андрей Фролов, Елена Дудина, Раиса Рязанова, Вадим Андреев, Владимир Стержаков, Александр Пашутин.
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Глафира Тарханова стала «Паромщицей» фотографии
Глафира Тарханова стала «Паромщицей» фотографии
Глафира Тарханова стала «Паромщицей» фотографии
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