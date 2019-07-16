Федор Добронравов впервые собрал своих сыновей в одном фильме

«У меня давно была мечта сняться в одном фильме со своими сыновьями Виктором и Иваном, которые так же, как и я стали актёрами. У нас получается тоже династия, только актерская. Вот в этом проекте эта мечта и воплощается. Надеюсь, «От печали до радости» будет любим зрителем, как и фильм «Жили-Были» – первый проект нашего продюсерского центра», – говорит Федор Добронравов, который также выступает продюсером ленты.
В центре сюжета – история крепкой дружной семьи Трифоновых, которая трудится на местном градообразующем предприятии - вертолетном заводе. Володя Трифонов (Федор Добронравов) - глава семьи, передовик труда, участник и победитель заводских конкурсов художественной самодеятельности, добрый мужик с чувством юмора. Всё в семье хорошо, пока не приходит беда, младший сын Пашка (Иван Добронравов) влюбляется...в женщину (Ирина Пегова) из покрасочного цеха, намного старше себя, да ещё и с тремя детьми!
фото: Пресс-служба фильма "От печали до радости"
Родители начинают борьбу за сына. Будущая «невестка» по многим «показателям» не устраивает родителей. В этой борьбе они чуть не разрушают жизнь сына. Владимир заново переживает и свою собственную, единственную любовь к жене (Инга Оболдина). Он понимает, что у каждого свой путь и нельзя построить жизнь другого человека так, как хочется тебе.
«Я убежден, что хороший кастинг – это 80 процентов успеха фильма. Поэтому мы, как и всегда, очень тщательно проводили пробы. Вместе с продюсерами мы решили пригласить в проект актерскую семью Добронравовых, все трое большие профессионалы и прекрасные актеры. Актрис на главные женские роли мы искали долго, но и Инга Оболдина, и Ирина Пегова были приняты единодушно. А насчет сценария Алексея Бородачева у меня не было никаких сомнений, я как будто читал историю из своей собственной жизни, жизни своей семьи, ведь у меня у самого двое взрослых, не женатых пока сыновей. Я вижу, что сейчас людям не хватает таких картин, в которых они узнавали бы себя и тех, кто их окружает. Наш фильм именно такой: простой и понятный. Он получается таким немного ретро, в духе классических советских кинолент, добрым, светлым и легким», – отмечает режиссер Эдуард Парри.
Съемки ленты пройдут не только в Казани, но и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Прокат запланирован на 2020 год.