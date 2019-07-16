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«А от меня ток тоже идёт?»: юные жокеи Тагир Метшин и Ксения Золотова строят любовь на соревнованиях

16 июля
2019 год

Новости кино >>
16 июля 2019
Кино-театр.ру представляет романтический трейлер спортивной мелодрамы «Команда мечты».

Увлекательная история спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с ТВ. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает современных Ромео и Джульетту – юных жокеев Артура и Катю, которым предстоит нелегкий выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на сложный вопрос: что для него важнее - семья и любовь или карьера и прежняя слава?


Режиссёрами проекта выступили Филипп Абрютин («Трагедия в бухте Роджерс») и Максим Зыков («Универ. Новая общага»). Скаковые испытания и тренировки в течение 20 дней снимались на казанском ипподроме – одном из лучших в Европе. На съемки приглашали публику, которая по-настоящему болела за актеров.

«Для нас важно, что в фильме все настоящее: и состязания, и спортсмены, - заявил Филипп Абрютин. - Гордостью для нас является еще и тот факт, что в съемках принимали участие исключительно арабские чистокровные лошади, которые имеют множество побед и наград. Такого в российском кино, насколько я знаю, еще никто не делал».

«А от меня ток тоже идёт?»: юные жокеи Тагир Метшин и Ксения Золотова строят любовь на соревнованиях

Главных героев Артура и Катю воплотили молодые непрофессиональные актёры Тагир Метшин и Ксения Золотова, на которых, по словам Абрютина, выбор пал потому, что они оба хорошо держатся в седле.

«Мой герой приехал из Испании со своими родителями, чтобы подготовиться к турниру, - рассказал известный жокей, победитель и призер скачек Тагир Метшин. - И вдруг начинает проигрывать какой-то девочке-конюху, с которой они устраивают состязания, и не может понять, почему. Вообще, я играю самого себя, правда, мою худшую версию, слишком оторванного от реальности парня. Поначалу о главной роли речи не было - искали актеров для массовки и на небольшие роли. Я приехал на ипподром, поскольку там собирали всех жокеев, сказали, что будет съемочный день, когда будут снимать профессиональные скачки. В результате, вылилось это все в большую роль, потому что мой типаж приглянулся кому-то из режиссеров «Команды мечты». Думаю, что основная причина, почему я попал в этот проект, — из актера очень сложно сделать жокея».

«А от меня ток тоже идёт?»: юные жокеи Тагир Метшин и Ксения Золотова строят любовь на соревнованиях

Популярные артисты Анна Чурина и Роман Мадянов сыграли родителей Артура, которые поддерживают сына каждый своими методами.

«Персонаж, которого я играю, мне близок, так как добился в жизни всего сам, собственным горбом и мозгами, - признался Роман Мадянов. - Мой герой, так же как и я, волнуется за сына, но наши методы воспитания различаются. Поскольку фильм рассказывает о профессионалах, то в кадре и должны быть профессионалы. Иначе зрители сразу бы заметили фальшь. Съемки с лошадьми, знаю по собственному опыту, всегда очень сложные. Научиться ездить верхом на высоком уровне невозможно за короткое время, поэтому никто из актеров просто бы не справился с этим. Мой партнер Тагир отработал прекрасно, причем и с точки зрения актерской̆ игры он полностью справился с задачей».

Остальные роли в ленте исполнили Ян Цапник, Владимир Сычёв, Юрий Стоянов, Макар Абрютин, Сергей Друзьяк и другие. В российский прокат «Команда мечты» выйдет 29 августа.
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«А от меня ток тоже идёт?»: юные жокеи Тагир Метшин и Ксения Золотова строят любовь на соревнованиях фотографии
«А от меня ток тоже идёт?»: юные жокеи Тагир Метшин и Ксения Золотова строят любовь на соревнованиях фотографии
«А от меня ток тоже идёт?»: юные жокеи Тагир Метшин и Ксения Золотова строят любовь на соревнованиях фотографии
«А от меня ток тоже идёт?»: юные жокеи Тагир Метшин и Ксения Золотова строят любовь на соревнованиях фотографии
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