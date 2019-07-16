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Александр Кузнецов познает «Сердце пармы»

16 июля
2019 год

Новости кино >>
16 июля 2019
В Пермском крае режиссер Антон Мегердичев начал съемки фильма «Сердце пармы» по одноименному роману Алексея Иванова, сообщает пресс-служба компании Star Media, занимающейся производством картины.

Александр Кузнецов познает «Сердце пармы»
фото: Star Media

Эпическая драма «Сердце пармы» – это история противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской пармы, древних пермских земель, населенных язычниками. Здесь столкнутся герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. В центре конфликта цивилизаций – судьба русского князя Михаила (Александр Кузнецов), который полюбил юную Тиче (Елена Ербакова), ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Страсть к язычнице и верность запретной любви, поход на вогулов, кровопролитные сражения и недолгий мир, битва между Московией и пармой, – герою выпадут испытания, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство.

Съемки фильма «Сердце пармы» пройдут на территории Пермского края и в Подмосковье. На берегах рек Усьвы и Вишеры отстроены уникальные декорации: деревянные города, крепости, дома на сваях. «Сердце пармы» обещает стать одним из самых сложных постановочных проектов российского кино: в фильме запланированы масштабные батальные сцены, спецэффекты, тщательно разработаны детали костюмов, реквизит и вооружения: от техники боя до боевых лосей.

«Сердце пармы» – совместный проект компаний Star Media, «Профит» и телеканала «Россия», который создается при поддержке Фонда кино. Релиз фильма назначен на 2020 год.
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Александр Кузнецов познает «Сердце пармы» фотографии
Александр Кузнецов познает «Сердце пармы» фотографии
Александр Кузнецов познает «Сердце пармы» фотографии
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