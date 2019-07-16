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«Игра престолов» установила рекорд по количеству номинаций на премию Emmy

16 июля
2019 год

Новости кино >>
16 июля 2019
Сериал канала HBО «Игра престолов» стал лидером по количеству номинаций на премию Emmy, претенденты на которую были объявлены сегодня в Лос-Анджелесе.

«Игра престолов» установила рекорд по количеству номинаций на премию Emmy

Заключительный сезон легендарной саги заявлен 32 раза – такого по итогам года не было за всю историю премии. Правда, в некоторых актерских номинациях звезды «Игры престолов» конкурируют между собой. Альфи Аллен, Николай Костер-Вальдау и Питер Динклэйдж соревнуются за звание лучшей мужской роли второго плана в драматическом сериале, Гвендолин Кристи, Лина Хеди, Софи Тернер и Мэйси Уильямс заявлены в соответствующей женской категории. Номинации на Emmy также получили Кит Харингтон и Эмилия Кларк.

В основной категории «Лучший драматический сериал» помимо «Игры престолов» представлены «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники», «Это мы».

За звание лучшего комедийного сериала будут бороться «Барри», «Дрянь», «В лучшем мире», «Удивительная миссис Мейзел», «Жизнь матрешки», «Шиттс Крик» и «Вице-президент». Лучшим мини-сериалом могут стать «Чернобыль», «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосс/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят».

Вручение наград состоится 22 сентября.
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