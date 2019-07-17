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Новости кино Лянку Грыу отправили на лесопилку В Киеве и Киевской области проходят съёмки четырёхсерийной ленты «О чём не расскажет река».

Новости кино Голосом Татьяны Васильевой заговорит няня Веры Павловны в «Простоквашино» Знаменитая актриса приступила к озвучке.

Ролики фильмов «Доля» Шестнадцатилетняя Мэнди становится изгоем среди своих сверстников из-за откровенного видео с её участием.

Новости кино Фонд Романа Абрамовича «Кинопрайм» поддержал сразу три дебюта В том числе первую режиссерскую работу оператора Романа Васьянова.

Лайфстайл Александр Яцко рассказал о разводе с Еленой Валюшкиной Артист стал героем программы «Судьба человека»

Фестивальная колонка «В кругу семьи»-2019: Кто на Стрелке не бывал, тот Ярославля не видал Фильмы, спектакли и социальные акции международного фестиваля детского и семейного кино

Ролики фильмов «Испанская принцесса» Испанская принцесса Екатерина Арагонская едет в Англию, чтобы связать свою жизнь с принцем Артуром.