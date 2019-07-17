Голосом Татьяны Васильевой заговорит няня Веры Павловны в «Простоквашино»

Татьяна Васильева
подарит свой голос новому персонажу «Простоквашино»
– няне сестры Дяди Фёдора Веры Павловны. Героиню зовут Маргарита Егоровна, и она появится в сюжетной линии мультсериала в сентябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».
«Моя героиня смешная, она не похожа на нянь, которые были в других мультфильмах, есть возможность проявить характер, –
отметила актриса. – Для актёра это отдушина – озвучивать мультфильмы, и будет здорово, если моего персонажа будет больше».
По замыслу создателей сериала у Маргариты Егоровны также завяжутся романтические отношения с Почтальоном Печкиным.