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Тайка Вайтити официально назначен сценаристом и режиссёром четвёртого «Тора»

17 июля
2019 год

Новости кино >>
17 июля 2019
Тайка Вайтити, снявший кинокомикс «Тор: Рагнарёк», официально утверждён в качестве сценариста и режиссёра четвёртой части сольника бога грома. Крис Хемсворт вновь возьмёт в руки молот, уточняет THR.


Третья часть «Тора» снискала любовь зрителей (сборы в мировом прокате составили более 850 млн $) и кинокритиков, а потому немудрено, что компания Disney сделала ставку именно на Вайтити.

Впрочем, бочка оказалась не без ложки дёгтя. Пару лет назад сообщалось, что Тайка Вайтити поставит киноверсию «Акиры», но теперь проект заморозят. По крайней мере, до тех пор, пока режиссёр не закончит съёмки нового «Тора».
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