Тайка Вайтити официально назначен сценаристом и режиссёром четвёртого «Тора»

Тайка Вайтити
, снявший кинокомикс «Тор: Рагнарёк»
, официально утверждён в качестве сценариста и режиссёра четвёртой части сольника бога грома. Крис Хемсворт
вновь возьмёт в руки молот, уточняет THR
.
Третья часть «Тора»
снискала любовь зрителей (сборы в мировом прокате составили более 850 млн $) и кинокритиков, а потому немудрено, что компания Disney сделала ставку именно на Вайтити.
Впрочем, бочка оказалась не без ложки дёгтя. Пару лет назад сообщалось, что Тайка Вайтити поставит киноверсию «Акиры»
, но теперь проект заморозят. По крайней мере, до тех пор, пока режиссёр не закончит съёмки нового «Тора».