Лянку Грыу отправили на лесопилку

Канал «Украина» и «Украинская продакшн студия» снимают четырёхсерийную ленту «О чём не расскажет река».
Согласно пресс-службе телеканала, Елена трудится в столичном промышленном холдинге и метит на должность топ-менеджера. Но её коллега подстраивает, что девушку отправляют на проблемный объект – загибающуюся лесопилку далеко в глуши. Чтобы поднять лесопилку, Елене нужно найти общий язык с её начальником Андреем. Однако тот привык работать по старинке и не приемлет современные методы управления. Удастся ли девушке наладить отношения с начальником и справиться с коварной Жанной, у которой всегда припрятан очередной "сюрприз"?
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»
«Наш фильм можно было бы смело назвать "Укрощение строптивого-2"! Хрупкая, но целеустремленная героиня сталкивается не только с трудностями на новом объекте, но ещё и с замкнутым, огрубевшим от одиночества когда-то успешным бизнесменом. Но свернуть горы они смогут только вместе... и по-любви. Каменные джунгли города сменят прекрасные панорамы лесов и полей. А преданная группа помогает в реализации задуманного. У нас на площадке только позитив и улыбки», – рассказал о съёмках режиссёр-постановщик мини-сериала Павел Тупик.