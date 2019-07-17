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Лянку Грыу отправили на лесопилку

17 июля
2019 год

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17 июля 2019
Канал «Украина» и «Украинская продакшн студия» снимают четырёхсерийную ленту «О чём не расскажет река».

Согласно пресс-службе телеканала, Елена трудится в столичном промышленном холдинге и метит на должность топ-менеджера. Но её коллега подстраивает, что девушку отправляют на проблемный объект – загибающуюся лесопилку далеко в глуши. Чтобы поднять лесопилку, Елене нужно найти общий язык с её начальником Андреем. Однако тот привык работать по старинке и не приемлет современные методы управления. Удастся ли девушке наладить отношения с начальником и справиться с коварной Жанной, у которой всегда припрятан очередной "сюрприз"?

Лянку Грыу отправили на лесопилку
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

«Наш фильм можно было бы смело назвать "Укрощение строптивого-2"! Хрупкая, но целеустремленная героиня сталкивается не только с трудностями на новом объекте, но ещё и с замкнутым, огрубевшим от одиночества когда-то успешным бизнесменом. Но свернуть горы они смогут только вместе... и по-любви. Каменные джунгли города сменят прекрасные панорамы лесов и полей. А преданная группа помогает в реализации задуманного. У нас на площадке только позитив и улыбки», – рассказал о съёмках режиссёр-постановщик мини-сериала Павел Тупик.

Главные роли в картине исполняют Евгений Олейник, Лянка Грыу, Ксюша Жданова и Виктор Жданов. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Максим Гуцу. Производством по заказу канала «Украина» занимается «Украинская продакшн студия». Съёмки проходят в Киеве и Киевской области.
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Лянку Грыу отправили на лесопилку фотографии
Лянку Грыу отправили на лесопилку фотографии
Лянку Грыу отправили на лесопилку фотографии
Лянку Грыу отправили на лесопилку фотографии
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