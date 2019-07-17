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«Дылду» покажут на 67-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне

17 июля
2019 год

Новости кино >>
17 июля 2019
«Дылда» Кантемира Балагова будет показана на 67-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Фильм включён в программу «Жемчужины» – в неё селекционеры смотра отбирают лучшие фильмы года, ещё не вышедшие в прокат в Испании и уже получившие самые высокие отзывы кинокритиков и награды на других кинофестивалях. В этом году вместе с «Дылдой» в программе покажут ещё несколько участников и лауреатов Каннского кинофестиваля этого года: «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Отверженные» Ладжа Ли и «Вас не было дома» Кена Лоуча.

Согласно пресс-службе кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн», все фильмы, представленные в программе «Жемчужины», поборются за приз зрительских симпатий, который определит зрительское голосование.

«Дылду» покажут на 67-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне
фото: Пресс-служба кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн»

По словам продюсера фильма Александра Роднянского, «приглашение в самые престижные программы крупнейших международных кинофестивалей является безусловным признанием качества картины. Отборщики Сан-Себастьяна всегда выбирают именно те фильмы, которые не только сделаны талантливо, но и способны пересечь свои языковые границы и найти отклик в сердцах международных зрителей. Показ фильма в Сан-Себастьяне, безусловно, поможет его дальнейшей прокатной в Европе и Латинской Америке».

67-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдёт с 20 по 28 сентября в Стране Басков.
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«Дылду» покажут на 67-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне фотографии
«Дылду» покажут на 67-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне фотографии
«Дылду» покажут на 67-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне фотографии
«Дылду» покажут на 67-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне фотографии
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