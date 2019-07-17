«Дылду» покажут на 67-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне

«Дылда» Кантемира Балагова будет показана на 67-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Фильм включён в программу «Жемчужины» – в неё селекционеры смотра отбирают лучшие фильмы года, ещё не вышедшие в прокат в Испании и уже получившие самые высокие отзывы кинокритиков и награды на других кинофестивалях. В этом году вместе с «Дылдой» в программе покажут ещё несколько участников и лауреатов Каннского кинофестиваля этого года: «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Отверженные» Ладжа Ли и «Вас не было дома» Кена Лоуча.
Согласно пресс-службе кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн», все фильмы, представленные в программе «Жемчужины», поборются за приз зрительских симпатий, который определит зрительское голосование.
По словам продюсера фильма Александра Роднянского, «приглашение в самые престижные программы крупнейших международных кинофестивалей является безусловным признанием качества картины. Отборщики Сан-Себастьяна всегда выбирают именно те фильмы, которые не только сделаны талантливо, но и способны пересечь свои языковые границы и найти отклик в сердцах международных зрителей. Показ фильма в Сан-Себастьяне, безусловно, поможет его дальнейшей прокатной в Европе и Латинской Америке».
67-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне пройдёт с 20 по 28 сентября в Стране Басков.