В конкурс Локарно включена российская короткометражка «Отпуск»

Объявлена программа 72-го международного кинофестиваля в Локарно
, который пройдёт с 7 по 17 августа.
В конкурс короткого метра Pardi di domain включена лента «Отпуск»
россиянина Антона Сазонова
. В программу современного авторского кино Concorso Cineasti del presente вошла новая работа казахстанского режиссёра Шарипы Уразбаевой «Мариам»
, созданная при участии продюсеров из России.
Конкурсная программа Локарно в этом году состоит из 50 короткометражных и 29 полнометражных лент. На фестивале покажут новые работы Кодзи Фукады
, Ульриха Колера
, Хеннера Винклера
, Рабеха Аммера-Займеша
, Дамьена Манивеля
, Рунара Рунарссона
и других режиссёров.