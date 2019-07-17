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В конкурс Локарно включена российская короткометражка «Отпуск»

17 июля
2019 год

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17 июля 2019
Объявлена программа 72-го международного кинофестиваля в Локарно, который пройдёт с 7 по 17 августа.


В конкурс короткого метра Pardi di domain включена лента «Отпуск» россиянина Антона Сазонова. В программу современного авторского кино Concorso Cineasti del presente вошла новая работа казахстанского режиссёра Шарипы Уразбаевой «Мариам», созданная при участии продюсеров из России.

Конкурсная программа Локарно в этом году состоит из 50 короткометражных и 29 полнометражных лент. На фестивале покажут новые работы Кодзи Фукады, Ульриха Колера, Хеннера Винклера, Рабеха Аммера-Займеша, Дамьена Манивеля, Рунара Рунарссона и других режиссёров.
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