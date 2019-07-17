Стрип-танцовщицы Дженнифер Лопес и Карди Би против толстосумов с Уолл-стрит

В сети появился первый трейлер триллера «Стриптизерши»
режиссера Лорин Скафария
(«Ищу друга на конец света»
). В основу сюжета легла реальная история, случившаяся в Нью-Йорке несколько лет назад.
Они - яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они - танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого - известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.
«Наш фильм - это чуткий взгляд на женщин и мужчин и их гендерные роли: в чем ценность каждого из нас и что нам навязывают в качестве ценностей кино, телевидение и вся массовая культура
, - объясняет Лорин Скафария. - Мужчинам говорят, что они — это размер их банковского счета. Женщинам говорят, что их прелесть и ценность — в симметричности их лиц и ухоженности тела, во внешней красоте; мы исследуем эти проблемные вопросы, потому что эти правила давно пора менять
».
Главные роли исполнили Дженнифер Лопес
, Констанс Ву
, Карди Би
, Кеке Палмер
, Лили Рейнхарт
, Джулия Стайлз
, Фрэнк Уэйли
, Мерседес Руэл
, Брэндон Кинер
и другие.
Дженнифер Лопес самоотверженно готовилась к своей роли, посещала спортзал и брала уроки танцев на пилоне с профессиональным преподавателем: «Это было очень сложно. Я нашла девушку из цирка «Дю Солей» для занятий, после которых у меня были синяки по всему телу! Я начала уважать стриптизерш. Это настоящая акробатика
».
В российском прокате «Стриптизерши»
станцуют 12 сентября.