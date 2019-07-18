Клим Жуков проведёт «Деконструкцию» сериала «Последнее королевство»

Телеканал «Продвижение» и kino-teatr.ru запускают просветительский онлайн-проект «Деконструкция» для любителей истории и кинематографа. Ведущая проекта, художник по костюмам, модельер Кристина Егорова и гости студии обсуждают выбранный фильм или сериал с точки зрения отображения в нём исторической действительности, вместе пытаются найти черты той или иной эпохи и грубые несоответствия, ошибки или анахронизмы.
Приглашённым экспертом в первых выпусках станет известный историк-медиевист, писатель Клим Жуков. Он проанализирует первый сезон британского сериала «Последнее королевство»: насколько приближено к действительности изображение средневековых язычников, викингов-данов и христиан-саксов, так ли выглядели викинги в IX веке, грамотно ли поставлены батальные сцены в фильме, в чём главная черта женских образов, достоверно ли показаны реальные исторические личности. Почему Клим Жуков называет викингов IX века «попугаями»? Почему эксперт сравнивает батальные сцены с матчем по регби? Какая связь между «гардеробом» главного героя сериала и ассортиментом БДСМ-магазина? Конструктивно – в «Деконструкции».
По словам Клима Жукова, «синематограф здорово влияет на формирование образа истории у публики. Поэтому историческое кино надо разбирать хотя бы для понимания механизмов влияния. Любому разумному человеку понятно, что вымысел в художественном произведении не только оправдан, но и чаще всего – обязателен. Остаётся только соблюсти баланс между историческим полотном с выдумками для красоты и бредом "эксперта с мировым именем", который своими выдумками историю похоронил, превратив фильм в клоунаду. Познавать историю профессионально далеко не у каждого есть досуг. Откуда потребности в лёгкой форме донесения информации. Ну а лёгкую форму обеспечивает кино, которое по сей день остаётся "важнейшим из искусств"».
Авторы проекта «Деконструкция» предлагают зрителю пересмотреть знакомые ему фильмы, взглянуть на них с новой стороны, не принимая показанные на экране сюжеты за историческую истину. Просветительский проект нацелен на пытливого кинозрителя, интеллектуала. Цель не в том, чтобы «разнести» то или иное кино, но сделать фильм, даже не самый удачный с точки зрения исторического соответствия, поводом узнать больше, прочитать достоверные источники и сформировать полную картину изображаемой эпохи. Темой ближайших выпусков станет классика советского и мирового кинематографа – фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Релиз проекта в интернете состоится 24 июля на портале kino-teatr.ru.
фото: Съёмочная группа «Деконструкции» с первым гостем проекта Климом Жуковым
«Деконструкция» анализирует отображение мировой истории в кинематографе: от классики до современных картин, от киноэпопей до телесериалов на историческую тему. Как в настоящем кино изображается прошлое? А также: какое место в контексте своего времени заняла та или иная картина? Влияние и рецепция исторического кино. Каждый выпуск посвящён отдельному кинопроизведению, в основе которого лежит реальный исторический сюжет, личность, эпоха. Эксперты проекта – историки, реконструкторы, писатели и журналисты – разберут каждый фильм по кирпичикам и не оставят камня на камне, чтобы найти историческую правду и художественный вымысел. Проект рассчитан на образованного зрителя, который привык смотреть кино вдумчиво и подвергать критике действительность, показанную на киноэкране.
Редакции телеканала «Продвижение» и kino-teatr.ru уже работают совместно над онлайн-проектом о джазе в мировом кинематографе Jazz break, вышедшем на YouTube-канале «Продвижения» в апреле этого года.