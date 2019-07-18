Анна Чиповская и Максим Суханов вспомнили про 90-е

Финальные сцены ленты снимали в современной Москве, но большая часть действия развернется в 90-е. В центре событий – 13-летняя девочка, которая растёт в семье тренера по боксу и криминального авторитета, а её лучшие друзья – участники его бригады. В отличие от привычных фильмов про постперестроечную Россию и разгул криминала, «Маша» – это драма, действие которой мы видим глазами ребёнка, изучающего мужской брутальный мир через призму собственных тонких ощущений – например, с помощью песен Эдит Пиаф и бессмертного хита The Chordettes Mr Sandman.
фото: Пресс-служба телеканала ТВ-3
По словам Анастасии Пальчиковой, ранее выступавшей только в качестве сценаристки, это очень личная история, навеянная переживаниями и эмоциями, испытанными ей в детстве: «Я с первого съёмочного дня "Маши" удивилась, почему не снимала раньше. Никакой сложности перехода в другую профессию у меня не было. Мне очень помогало то, что "Маша" – история про моё детство. Поэтому на площадке всегда было внутреннее чувство – так можно снять, а так нет, эта интонация подходит, а эта – мимо. Я обещала маме, что не стану публично говорить, какие персонажи и события этой истории реальны. Я, как и главная героиня фильма, росла в 90-е в провинции, где на улицах стреляли. Но подробностей криминальных разборок не будет. В "Маше" мы видим только то, что успевает заметить 13-летняя героиня. А у девочек-подростков своё восприятие действительности и свои интерпретации. Тем более, у тех, кто мечтает петь джаз».
«"Маша" – уникальный случай, когда история подаётся с предельной искренностью. Настя Пальчикова бесстрашно рассказывает о том, какими бываем мы, девочки, что за события, порой, нам приходится переживать и о чём мы в этот момент думаем. Меня так покорил сценарий "Маши", что после прочтения была готова приступить к съёмкам в любой момент. У меня не возникло ни одного вопроса. Я поверила в героев этого фильма, для меня каждый персонаж "Маши" реален», – отметила исполнительница роли повзрослевшей Маши Аня Чиповская.
фото: Пресс-служба телеканала ТВ-3
Маленькую Машу сыграла юная актриса Полина Гухман. Несмотря на то, что Полине всего 13 лет, она совершенно не тушевалась на площадке в присутствии опытных актёров и была настоящим двигателем съёмочного процесса, наполняя энергией всё вокруг. «Как мне сказали, актрису на роль маленькой Маши искали долго. Пересмотрели множество кандидаток из Москвы и ближайших городов. Я несколько раз приезжала из Санкт-Петербурга на пробы. Когда меня утвердили, начались поиски актрисы на роль взрослой Маши. Мы с Аней Чиповской сразу нашли общий язык, несколько раз встречались, гуляли, сидели в кафе, много говорили, чтобы лучше узнать друг друга», – рассказала Полина.
Женский коллектив на площадке разбавляет Максим Суханов. Ему досталась роль дяди девочки по прозвищу Крёстный – криминального авторитета, присматривающего за Машей и сыгравшего в жизни девочки важную роль. «Для меня было важно, что "Маша" должна быть интересна не только тем, кто жил в 90-ых взрослой жизнью, но и молодой аудитории – тем, кто был в то время ребёнком и, по большей части, слышал про это непростое время "по сарафанному радио". Я много играл в картинах о 90-х – это "Страна глухих", "24 часа", "Мама", на эти годы пришлась существенная часть моей зрелой жизни. Могу уверенно сказать, что тогда происходили не только трагедии и драмы, но было и хорошее – люди мечтали, надеялись, верили в лучшее. "Маша" перекликается с той жизнью и щемяще откликается в моих воспоминаниях. Надеюсь, благодаря сценарию Насти Пальчиковой зрители смогут ощутить сопричастность с эпохой и главной героиней Машей», – сказал актёр.