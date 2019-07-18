У «Сплетницы» появится спин-офф

«Сплетница»
, основанная на серии романов Сесили фон Цигезар
, обзаведётся спин-оффом, уверяет Variety
.
За перезапуск популярного молодёжного сериала, чей выход запланирован на новом стриминговом сервисе компании HBO Max, отвечает WarnerMedia. Вернутся ли к своим персонажам Блейк Лайвли
и Лейтон Мистер
, пока не уточняется.
Зрителям поведают о событиях, развернувшихся через восемь лет после завершения оригинала, и новом поколении подростков из частной школы в Нью-Йорке. Создатели шоу сосредоточат своё внимание на том, как изменились за прошедшие годы социальные медиа и Большое яблоко.