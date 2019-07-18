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У «Сплетницы» появится спин-офф

18 июля
2019 год

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18 июля 2019
«Сплетница», основанная на серии романов Сесили фон Цигезар, обзаведётся спин-оффом, уверяет Variety.

У «Сплетницы» появится спин-офф

За перезапуск популярного молодёжного сериала, чей выход запланирован на новом стриминговом сервисе компании HBO Max, отвечает WarnerMedia. Вернутся ли к своим персонажам Блейк Лайвли и Лейтон Мистер, пока не уточняется.

Зрителям поведают о событиях, развернувшихся через восемь лет после завершения оригинала, и новом поколении подростков из частной школы в Нью-Йорке. Создатели шоу сосредоточат своё внимание на том, как изменились за прошедшие годы социальные медиа и Большое яблоко.
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У «Сплетницы» появится спин-офф фотографии
У «Сплетницы» появится спин-офф фотографии
У «Сплетницы» появится спин-офф фотографии
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