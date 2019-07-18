Завершились съёмки «Стажёров»

В Москве завершились съёмки 24-серийного остросюжетного детектива «Стажёры», заказанного НТВ. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», ответственной за производство сериала.
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»
По сюжету три парня и одна девушка, вчерашние выпускники юрфака, попадают на практику в обычный ОВД под началом капитана Ремизова (Андрей Чубченко) – циничного оперативника, привыкшего к крутым порядкам как в лихих девяностых. В его отделе по распределению оказались: Женя Давыдов (Игорь Пазыч) – честный, неподкупный, но службу начинает с обмана. Женя скрывает судимость отца, так как по закону ни стажёр, ни его ближайшие родственники судимостей иметь не должны. Николай Берг (Дмитрий Смирнов) – остроумный, хитрый и расчётливый парень. Однокурсник Давыдова, с которым соперничал с первого курса. Берг не мечтает связать своё будущее со службой в полиции, а планирует «прокачаться» для адвокатуры. Свои планы, естественно, скрывает. Белоусова (Линда Лапиньш) специально попросилась в Кировский ОВД, чтобы попасть к Ремезову – на это у неё есть личные мотивы. Зия Искандеров (Азамат Нигманов) – уйгур, которому всякий раз приходится объяснять, что он не узбек и не татарин, но всякий раз всё без толку. Для него служба в полиции – это статус и достойная зарплата, плюс уважение многочисленных родственников, которые теперь с любой проблемой бегут к нему. На практике стажёры узнают обратную, нелицеприятную сторону работы полиции, но и сам Ремезов тоже многому учится у них, возвращаясь к, казалось бы, забытым и порой наивным идеалам своей молодости.
По словам Азамата Нигманова, «Стажёры» для него – «это история, с которой сталкивался каждый человек, входя во взрослый мир. Когда твои чаяния и мечты о высоком, о справедливости разбиваются об реальность. Когда ты воспринимаешь мир в теории, сидя в учебном заведении, а жизнь ставит экзистенциальный выбор, испытывая тебя на прочность. Все эти испытания выпадают на долю на наших героев – Искандерова, Берга, Давыдова, Белоусовой».
«В одной из серий мы ловили человека, который грабил людей в супермаркетах. Чтобы его остановить, мне пришлось кинуть в него пакетом молока, который был у меня в руках. Картонную упаковку сделали пустой, чтобы актёру не было больно. Но бросать такой пакет было очень неудобно - он лёгкий и не мог нормально лететь. Ох я и намучился, сделали много дублей, пока получилось бросить. Но зато всем было очень весело и смешно смотреть на то, как я с серьёзным лицом бросаю упаковку, а она через пару метров, как пушинка, падает на пол», – вспоминает Игорь Пазыч.