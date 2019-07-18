Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Завершились съёмки «Стажёров»

18 июля
2019 год

Новости кино >>
18 июля 2019
В Москве завершились съёмки 24-серийного остросюжетного детектива «Стажёры», заказанного НТВ. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», ответственной за производство сериала.

Завершились съёмки «Стажёров»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

По сюжету три парня и одна девушка, вчерашние выпускники юрфака, попадают на практику в обычный ОВД под началом капитана Ремизова (Андрей Чубченко) – циничного оперативника, привыкшего к крутым порядкам как в лихих девяностых. В его отделе по распределению оказались: Женя Давыдов (Игорь Пазыч) – честный, неподкупный, но службу начинает с обмана. Женя скрывает судимость отца, так как по закону ни стажёр, ни его ближайшие родственники судимостей иметь не должны. Николай Берг (Дмитрий Смирнов) – остроумный, хитрый и расчётливый парень. Однокурсник Давыдова, с которым соперничал с первого курса. Берг не мечтает связать своё будущее со службой в полиции, а планирует «прокачаться» для адвокатуры. Свои планы, естественно, скрывает. Белоусова (Линда Лапиньш) специально попросилась в Кировский ОВД, чтобы попасть к Ремезову – на это у неё есть личные мотивы. Зия Искандеров (Азамат Нигманов) – уйгур, которому всякий раз приходится объяснять, что он не узбек и не татарин, но всякий раз всё без толку. Для него служба в полиции – это статус и достойная зарплата, плюс уважение многочисленных родственников, которые теперь с любой проблемой бегут к нему. На практике стажёры узнают обратную, нелицеприятную сторону работы полиции, но и сам Ремезов тоже многому учится у них, возвращаясь к, казалось бы, забытым и порой наивным идеалам своей молодости.

По словам Азамата Нигманова, «Стажёры» для него – «это история, с которой сталкивался каждый человек, входя во взрослый мир. Когда твои чаяния и мечты о высоком, о справедливости разбиваются об реальность. Когда ты воспринимаешь мир в теории, сидя в учебном заведении, а жизнь ставит экзистенциальный выбор, испытывая тебя на прочность. Все эти испытания выпадают на долю на наших героев – Искандерова, Берга, Давыдова, Белоусовой».



«В одной из серий мы ловили человека, который грабил людей в супермаркетах. Чтобы его остановить, мне пришлось кинуть в него пакетом молока, который был у меня в руках. Картонную упаковку сделали пустой, чтобы актёру не было больно. Но бросать такой пакет было очень неудобно - он лёгкий и не мог нормально лететь. Ох я и намучился, сделали много дублей, пока получилось бросить. Но зато всем было очень весело и смешно смотреть на то, как я с серьёзным лицом бросаю упаковку, а она через пару метров, как пушинка, падает на пол», – вспоминает Игорь Пазыч.

Помимо вышеназванных актёров, в сериале также заняты Борис Каморзин, Галина Польских, Владимир Стеклов, Михаил Дорожкин, Тамара Сёмина, Дмитрий Мухамадеев, Светлана Немоляева и другие. Премьера «Стажёров» состоится на телеканале НТВ.
версия для печати
Ссылки по теме
Начались съёмки «Стажеров» для НТВ
Поиск по меткам
ДетективРоссийские сериалы
персоны
Михаил ДорожкинБорис КаморзинЛинда ЛапиньшДмитрий МухамадеевСветлана НемоляеваАзамат НигмановИгорь ПазычГалина ПольскихТамара СёминаДмитрий Смирнов (V)Владимир СтекловАндрей Чубченко
фильмы
Стажёры

фотографии >>
Завершились съёмки «Стажёров» фотографии
Завершились съёмки «Стажёров» фотографии
Завершились съёмки «Стажёров» фотографии
Завершились съёмки «Стажёров» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Прохоров
16 июля ушёл из жизни актёр Юрий Прохоров.
Ольга Вяликова
15 июля ушла из жизни актриса Ольга Вяликова.
Джемма Осмоловская
15 июля ушла из жизни актриса Джемма Осмоловская.
Викентий Волчанский
14 июля ушёл из жизни актёр Викентий Волчанский.

День рождения >>

Леонид Барац
Екатерина Варченко
Прохор Дубравин
Андрей Ильин
Владимир Никитин
Екатерина Никитина
Данута Столярская
Татьяна Черкасова
Анна Яновская
Кристен Белл
Джеймс Бролин
Вин Дизель
Чейз Кроуфорд
Тадеуш Ломницкий
Элизабет МакГоверн
Келли Рейлли
все родившиеся 18 июля >>

Афиша кино >>

Код Гиас: Лелуш воскресший
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, триллер
Япония, 2019
Соблазн
драма, комедия, триллер
Франция, 2019
Искусство обмана
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Король Лев
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Мышеловка
криминальный фильм, триллер
Аргентина, Испания, 2019
Обитель тьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Это не навсегда
семейное кино, социальная драма
Россия, 2019
Анна
боевик, триллер
Франция, 2019
Беглецы
комедия
Латвия, Россия, 2018
Али, рули!
боевик, комедия
США, 2019
Коррупционер
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен