Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Правда» Хирокадзу Корээды откроет 76-й Венецианский кинофестиваль

18 июля
2019 год

Новости кино >>
18 июля 2019
76-й Венецианский международный кинофестиваль откроется новой работой японского режиссёра Хирокадзу Корээды «Правда», сообщается на сайте смотра.

Для Корээды это первая работа на иностранном языке, отмечает директор фестиваля Альберто Барбера. Картина с Катрин Денёв и Итаном Хоуком рассказывает историю звезды французского кино Фабьен. Она царит среди мужчин, которые любят и восхищаются ею. Однако у неё проблемные отношения с дочерью Люмир, сценаристкой. Люмир и её муж возвращаются из США в Париж со своим маленьким ребёнком. Неожиданно всё выходит из-под контроля: Фабьен опубликовала автобиографию, проливающую свет на неудобную правду. Воссоединение между матерью и дочерью быстро превращается в конфронтацию.


«Я очень рад узнать, что мой фильм откроет Венецианский кинофестиваль. Это большая честь для меня. Я бы хотел выразить свою благодарность организаторам фестиваля. Мы сняли фильм за десять недель прошлой осенью в Париже. Как было объявлено ранее, у фильма внушительный актёрский состав, но сам он рассказывает историю маленькой семьи, которая разворачивается в пределах одного дома. Я старался сделать моих персонажей как можно более живыми в рамках этой маленькой вселенной — со своими обманами, гордостью, сожалениями, печалями и радостями. Я очень надеюсь, что фильм вам понравится», — цитирует режиссёра пресс-служба фестиваля.

Мостра пройдёт на острове Лидо с 28 августа по 7 сентября.
версия для печати
Ссылки по теме
Педро Альмодовару вручат почётного «Золотого льва» на 76-м Венецианском кинофестивале
«Золотой лев» Венеции достался фильму «Рома» Альфонсо Куарона
Поиск по меткам
ВенецияЯпонское кино
персоны
Катрин ДенёвХирокадзу КорээдаИтан Хоук
фильмы
Правда

фотографии >>
«Правда»
«Правда»
Хирокадзу Корээда
Хирокадзу Корээда
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Прохоров
16 июля ушёл из жизни актёр Юрий Прохоров.
Ольга Вяликова
15 июля ушла из жизни актриса Ольга Вяликова.
Джемма Осмоловская
15 июля ушла из жизни актриса Джемма Осмоловская.
Викентий Волчанский
14 июля ушёл из жизни актёр Викентий Волчанский.

День рождения >>

Леонид Барац
Екатерина Варченко
Прохор Дубравин
Андрей Ильин
Владимир Никитин
Екатерина Никитина
Данута Столярская
Татьяна Черкасова
Анна Яновская
Кристен Белл
Джеймс Бролин
Вин Дизель
Чейз Кроуфорд
Тадеуш Ломницкий
Элизабет МакГоверн
Келли Рейлли
все родившиеся 18 июля >>

Афиша кино >>

Код Гиас: Лелуш воскресший
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, триллер
Япония, 2019
Соблазн
драма, комедия, триллер
Франция, 2019
Искусство обмана
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Король Лев
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Мышеловка
криминальный фильм, триллер
Аргентина, Испания, 2019
Обитель тьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Это не навсегда
семейное кино, социальная драма
Россия, 2019
Анна
боевик, триллер
Франция, 2019
Беглецы
комедия
Латвия, Россия, 2018
Али, рули!
боевик, комедия
США, 2019
Коррупционер
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен