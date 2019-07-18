«Правда» Хирокадзу Корээды откроет 76-й Венецианский кинофестиваль

76-й Венецианский международный кинофестиваль
откроется новой работой японского режиссёра Хирокадзу Корээды «Правда»
, сообщается на сайте смотра.
Для Корээды
это первая работа на иностранном языке, отмечает директор фестиваля Альберто Барбера
. Картина с Катрин Денёв
и Итаном Хоуком
рассказывает историю звезды французского кино Фабьен. Она царит среди мужчин, которые любят и восхищаются ею. Однако у неё проблемные отношения с дочерью Люмир, сценаристкой. Люмир и её муж возвращаются из США в Париж со своим маленьким ребёнком. Неожиданно всё выходит из-под контроля: Фабьен опубликовала автобиографию, проливающую свет на неудобную правду. Воссоединение между матерью и дочерью быстро превращается в конфронтацию.
«Я очень рад узнать, что мой фильм откроет Венецианский кинофестиваль. Это большая честь для меня. Я бы хотел выразить свою благодарность организаторам фестиваля. Мы сняли фильм за десять недель прошлой осенью в Париже. Как было объявлено ранее, у фильма внушительный актёрский состав, но сам он рассказывает историю маленькой семьи, которая разворачивается в пределах одного дома. Я старался сделать моих персонажей как можно более живыми в рамках этой маленькой вселенной — со своими обманами, гордостью, сожалениями, печалями и радостями. Я очень надеюсь, что фильм вам понравится», —
цитирует режиссёра пресс-служба фестиваля.
Мостра пройдёт на острове Лидо с 28 августа по 7 сентября.