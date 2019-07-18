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Марине Жигаловой-Озкан нашли замену

18 июля
2019 год

Новости кино >>
18 июля 2019
Стало известно имя человека, который заменит Марину Жигалову-Озкан на посту руководителя офиса Disney в России и СНГ. Согласно пресс-службе компании, вакантное место займёт экс-глава офиса Disney в Турции, Греции, Израиле и странах Ближнего Востока Кахабер Абашидзе. Ему предстоит совмещать должности руководителя в России и СНГ, а также в странах Центральной и Восточной Европы.

«Я счастлив возглавить такую профессиональную команду в момент, когда компания вступает в столь яркую эру. Я с нетерпением жду возможности снова вернуться в Москву, не только чтобы продолжить развитие бизнеса и укрепить стратегическое направление direct to consumer, но также чтобы возобновить отношения с бизнес-партнерами, которые были налажены в период моей предыдущей работы в регионе», − прокомментировал своё назначение Абашидзе.


Кахабер Абашидзе с 1996 года работал в российских отделениях компаний Turner и Fox. В Disney он с 2008-го, занимал должность вице-президента по дистрибуции телеканалов в Италии, Испании, Португалии, странах Центральной и Восточной Европы, Африки и на развивающихся рынках. С 2014-го по 2019-й возглавлял офис компании Disney в Турции, Греции, Израиле и странах Ближнего Востока, где отвечал за разные направления, включая медиадистрибуцию.

О том, что Марина Жигалова-Озкан, возглавлявшая компанию Disney в России и СНГ 13 лет, покидает свой пост и переходит на работу в «Сбербанк», было объявлено на прошлой неделе.
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Марине Жигаловой-Озкан нашли замену фотографии
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