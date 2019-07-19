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Илья Любимов и Ксения Лукьянчикова будут бороться с коррупцией в «Городе тайн»

19 июля
2019 год

Новости кино >>
19 июля 2019
Илья Любимов и Ксения Лукьянчикова сыграют главные роли в российской адаптации южнокорейского детективного сериала Stranger, сообщает пресс-служба канала НТВ, занимающегося производством проекта.

Илья Любимов и Ксения Лукьянчикова будут бороться с коррупцией в «Городе тайн»
фото: Пресс-служба канала НТВ

Оригинальная версия сериала вышла в эфир летом 2017 года и сразу же стала хитом, завоевав репутацию одного из самых выдающихся телевизионных форматов, созданных в Южной Корее. Одновременно дорама транслировалась на сервисе Netflix.

В российской версии сериал будет называться «Город тайн», его режиссером выступит Сергей Пикалов, чей короткометражный фильм «Последний» пять лет назад участвовал в конкурсе Каннского кинофестиваля.

В центре сюжета будет следователь СК Алексей Платов (Илья Любимов). Из-за травмы головы, перенесённой в детстве, он не способен испытывать чувства. Он вырос невозмутимым, рассудительным и одиноким. Казалось бы, в его работе это – преимущество, но отсутствие каких-либо эмоций не даёт ему выстраивать нормальные отношения с коллегами и начальством.

В один из обычных дней Платов едет к предпринимателю Эллеру (Григорий Зельцер), чтобы получить компромат на влиятельных людей города и его коллег в СК, но находит его в луже крови, умершим явно насильственной смертью. Одним из сотрудников полиции, приехавших по вызову, оказывается лейтенант Полина Лаврова (Ксения Лукьянчикова). С этого момента она вместе с безэмоциональным Платовым начинают бороться с коррупцией в местном СК и полиции.
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Илья Любимов и Ксения Лукьянчикова будут бороться с коррупцией в «Городе тайн» фотографии
Илья Любимов и Ксения Лукьянчикова будут бороться с коррупцией в «Городе тайн» фотографии
Илья Любимов и Ксения Лукьянчикова будут бороться с коррупцией в «Городе тайн» фотографии
Илья Любимов и Ксения Лукьянчикова будут бороться с коррупцией в «Городе тайн» фотографии
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