Илья Любимов и Ксения Лукьянчикова будут бороться с коррупцией в «Городе тайн»

Илья Любимов и Ксения Лукьянчикова сыграют главные роли в российской адаптации южнокорейского детективного сериала Stranger, сообщает пресс-служба канала НТВ, занимающегося производством проекта.
фото: Пресс-служба канала НТВ
Оригинальная версия сериала вышла в эфир летом 2017 года и сразу же стала хитом, завоевав репутацию одного из самых выдающихся телевизионных форматов, созданных в Южной Корее. Одновременно дорама транслировалась на сервисе Netflix.
В российской версии сериал будет называться «Город тайн», его режиссером выступит Сергей Пикалов, чей короткометражный фильм «Последний» пять лет назад участвовал в конкурсе Каннского кинофестиваля.
В центре сюжета будет следователь СК Алексей Платов (Илья Любимов). Из-за травмы головы, перенесённой в детстве, он не способен испытывать чувства. Он вырос невозмутимым, рассудительным и одиноким. Казалось бы, в его работе это – преимущество, но отсутствие каких-либо эмоций не даёт ему выстраивать нормальные отношения с коллегами и начальством.
В один из обычных дней Платов едет к предпринимателю Эллеру (Григорий Зельцер), чтобы получить компромат на влиятельных людей города и его коллег в СК, но находит его в луже крови, умершим явно насильственной смертью. Одним из сотрудников полиции, приехавших по вызову, оказывается лейтенант Полина Лаврова (Ксения Лукьянчикова). С этого момента она вместе с безэмоциональным Платовым начинают бороться с коррупцией в местном СК и полиции.