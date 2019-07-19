«Острые козырьки» покажут на канале ТНТ4

«Это самый стильный, самый красивый сериал на криминальную тему. Несмотря на то, что порой там описываются жёсткие и страшные события, в них есть своя романтика. Интересно, что некоторые вещи в сериале воспринимаются как криминал, но при этом сейчас многие из них легализовались и стали большим бизнесом. Кому безразличны исторические детали, не смогут оторваться от сюжета и актёрского ансамбля. Здесь лучшая роль Киллиана Мёрфи, а Том Харди в этом сериале придумал все свои фишки, которые потом применил везде, от "Безумного Макса" до "Венома"», – уверен директор ТНТ4 Гавриил Гордеев.
Действие сериала происходит в английском Бирмингеме после окончания Первой мировой войны. Этот период в Англии можно сравнить с американским диким западом, где правили не закон, а суровый кодекс чести. Именно тогда настоящей властью на улицах стала банда «Острые козырьки». Киллиан Мёрфи играет главаря банды и вместе с тем главу семейства Шелби, которые заправляют в городе подпольным букмекерством. Семья Шелби — это семья, с которой действительно начался весь современный игорный бизнес. В сериале у них другие имена, но их реальные прототипы задали мировые бизнес-тренды, которые работают до сих пор. Сериал неоднократно становился лауреатом престижных британских премий BAFTA и National Television Awards.
«"Острые козырьки" – это "Крёстный отец" в английской интерпретации, Саша Белый с британским акцентом, "Отступники" начала прошлого века, "Банды Нью-Йорка", которые длятся не три часа, а пять сезонов. Если вам по душе все эти картины, добро пожаловать в семью Шелби, уверяю, вам тут понравится», – отмечает генеральный продюсер ТНТ4 Аркадий Водахов.
За четыре недели телеканал покажет все четыре сезона «Острых козырьков».