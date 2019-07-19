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Министерство культуры РФ поддержит почти 80 анимационных фильмов

19 июля
2019 год

Новости кино >>
19 июля 2019
Министерство культуры РФ опубликовано список анимационных фильмов, которые в этом году получат государственную финансовую поддержку со стороны ведомства.

Министерство культуры РФ поддержит почти 80 анимационных фильмов

Поддержка достанется сразу 50 мультфильмам для детей, в их числе 10 проектов студии «Союзмультфильм». Это, в частности, новые выпуски «Веселой карусели», а также «Приключения Пети и волка» и «Умка». Бюджетные средства также получат создатели «Малышариков-5», «Бодо Бородо. Путешествия», «Динозавра Рики», третьего выпуска «Мультипелок», «Лунтика и его друзей», «Белки и Стрелки. Тайны космоса», «Горы самоцветов» и другие.

В категории авторских анимационных фильмов министерство выделит средства на создание 26 картин, в том числе семи проектов «Союзмультфильма». Кроме них поддержку также получат новые работы Александра Свирского, Ивана Максимова, Алексея Туркуса, Валентина Телегина, Светланы Андриановой и других режиссеров.

Еще девять проектов было отправлено в резерв. Всего в этом году экспертный совет министерства рассмотрел 128 проектов: 83 в категории детских фильмов, 45 – в категории авторской анимации.
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