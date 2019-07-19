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Шерстяные Джуди Денч, Индрис Эльба и Тейлор Свифт в первом трейлере «Кошек»

19 июля
2019 год

Новости кино >>
19 июля 2019
В сети появился первый трейлер музыкального фэнтези «Кошки», основанного на одноименном классическом продвейском мюзикле. Режиссёром фильма выступил Том Хупер, ранее перенесший на большой экран «Отверженных».


По сюжету на ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной. Финалом этого ежегодного бала должен стать выбор вожаком племени самого достойного представителя, который будет удостоен чести попасть в кошачий рай и возродиться к новой жизни на земле.

Шерстяные Джуди Денч, Индрис Эльба и Тейлор Свифт в первом трейлере «Кошек»

В ролях пушистых братьев наших меньших предстали Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Иэн Маккеллен, Джеймс Корден, Тейлор Свифт, Рэй Уинстон, Дженнифер Хадсон, Лоран Буржуа, Лари Дэвидсон и другие.

В российском прокате «Кошки» замяукают 2 января 2020 года.
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Шерстяные Джуди Денч, Индрис Эльба и Тейлор Свифт в первом трейлере «Кошек» фотографии
Шерстяные Джуди Денч, Индрис Эльба и Тейлор Свифт в первом трейлере «Кошек» фотографии
Шерстяные Джуди Денч, Индрис Эльба и Тейлор Свифт в первом трейлере «Кошек» фотографии
Шерстяные Джуди Денч, Индрис Эльба и Тейлор Свифт в первом трейлере «Кошек» фотографии
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