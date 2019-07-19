Шерстяные Джуди Денч, Индрис Эльба и Тейлор Свифт в первом трейлере «Кошек»

В сети появился первый трейлер музыкального фэнтези «Кошки»
, основанного на одноименном классическом продвейском мюзикле. Режиссёром фильма выступил Том Хупер
, ранее перенесший на большой экран «Отверженных»
.
По сюжету на ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной. Финалом этого ежегодного бала должен стать выбор вожаком племени самого достойного представителя, который будет удостоен чести попасть в кошачий рай и возродиться к новой жизни на земле.
В ролях пушистых братьев наших меньших предстали Идрис Эльба
, Ребел Уилсон
, Джуди Денч
, Иэн Маккеллен
, Джеймс Корден
, Тейлор Свифт
, Рэй Уинстон
, Дженнифер Хадсон
, Лоран Буржуа
, Лари Дэвидсон
и другие.
В российском прокате «Кошки»
замяукают 2 января 2020 года.