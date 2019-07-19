Первым делом - самолёты: Том Круз в продолжении «Лучшего стрелка»

В сети появился первый трейлер к сиквелу драматического боевика Тони Скотта «Лучший Стрелок»
, получившему название «Топ Ган: Мэверик»
. Главную роль, как и в оригинальной картине, исполняет Том Круз
.
Мэверик – непревзойденный пилот с большим опытом, не боящийся самых высоких скоростей. Оставив службу, он занялся обучением новичков. Но времена меняются, а вместе с ними меняется техника и правила воздушного боя. Когда возникает угроза замены живых летчиков роботами, Мэверик решает вернуться за штурвал и показать, что такое высший пилотаж.
Помимо Круза роли в фильме сыграли Дженнифер Коннелли
, Вэл Килмер
, Джон Хэмм
, Майлз Теллер
, Эд Харрис
, Глен Пауэлл-мл.
, Джина Луиса Келли
, Льюис Пуллман
, Джей Эллис
, Джейк Пикинг
, Башир Салауддин
, Томасин МакКензи
и другие. Среди продюсеров отметился Джерри Брукхаймер
(«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
), а композитором выступил Ханс Зиммер
(«Король Лев»
).
В российский прокат «Топ Ган: Мэверик»
выходит 16 июля 2020 года.