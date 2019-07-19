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Первым делом - самолёты: Том Круз в продолжении «Лучшего стрелка»

19 июля
2019 год

Новости кино >>
19 июля 2019
В сети появился первый трейлер к сиквелу драматического боевика Тони Скотта «Лучший Стрелок», получившему название «Топ Ган: Мэверик». Главную роль, как и в оригинальной картине, исполняет Том Круз.


Мэверик – непревзойденный пилот с большим опытом, не боящийся самых высоких скоростей. Оставив службу, он занялся обучением новичков. Но времена меняются, а вместе с ними меняется техника и правила воздушного боя. Когда возникает угроза замены живых летчиков роботами, Мэверик решает вернуться за штурвал и показать, что такое высший пилотаж.

Первым делом - самолёты: Том Круз в продолжении «Лучшего стрелка»

Помимо Круза роли в фильме сыграли Дженнифер Коннелли, Вэл Килмер, Джон Хэмм, Майлз Теллер, Эд Харрис, Глен Пауэлл-мл., Джина Луиса Келли, Льюис Пуллман, Джей Эллис, Джейк Пикинг, Башир Салауддин, Томасин МакКензи и другие. Среди продюсеров отметился Джерри Брукхаймер («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), а композитором выступил Ханс Зиммер («Король Лев»).

В российский прокат «Топ Ган: Мэверик» выходит 16 июля 2020 года.
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Первым делом - самолёты: Том Круз в продолжении «Лучшего стрелка» фотографии
Первым делом - самолёты: Том Круз в продолжении «Лучшего стрелка» фотографии
Первым делом - самолёты: Том Круз в продолжении «Лучшего стрелка» фотографии
Первым делом - самолёты: Том Круз в продолжении «Лучшего стрелка» фотографии
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