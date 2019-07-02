Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан снова попадуют в мир видеоигры

2 июля
2019 год

Новости кино >>
2 июля 2019
В сети появился первый трейлер комедийного фэнтези-боевика «Джуманджи: Новый уровень», сиквела ленты 2017 года «Джуманджи: Зов джунглей». Режиссёром нового фильма выступил постановщик первой части Джейк Кэздан.


По сюжету, чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан снова попадуют в мир видеоигры

Главные роли в картине исполнили Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк, Мэдисон Айсмен, Аквафина, Дэнни ДеВито, Колин Хэнкс, Алекс Вулф, Ник Джонас и другие.

В российский прокат «Джуманджи: Новый уровень» выйдет 12 декабря 2019 года.
версия для печати
Ссылки по теме
Дэнни ДеВито откликнулся на зов джунглей
Третий «Джуманджи» выйдет в декабре 2019 года
Перезапуск «Джуманджи» обзаведётся сиквелом
Поиск по меткам
Американское киноБоевикКомедияТрейлерфэнтези
персоны
Мэдисон АйсменАквафинаДжек БлэкКарен ГилланДэнни ДеВитоДуэйн ДжонсонКевин ХартКолин Хэнкс
фильмы
Джуманджи: Зов джунглей

фотографии >>
Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан снова попадуют в мир видеоигры фотографии
Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан снова попадуют в мир видеоигры фотографии
Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан снова попадуют в мир видеоигры фотографии
Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан снова попадуют в мир видеоигры фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Себастьян Аларкон
29 июня ушёл из жизни режиссёр Себастьян Аларкон.
Евгения Дембская
29 июня ушла из жизни актриса Евгения Дембская.
Юрий Ошеров
27 июня ушёл из жизни актёр, театральный деятель Юрий Ошеров.
Надежда Чередниченко
14 июня ушла из жизни актриса Надежда Чередниченко.

День рождения >>

Ия Арепина
Станислав Бондаренко
Павел Деревянко
Сергей Епишев
Галина Звягинцева
Любовь Полехина
Наталья Рудова
Александра Турган
Александра Яковлева
Бернар-Пьер Доннадье
Михал Журавский
Линдси Лохан
Дирк Мартенс
Сами Насери
Эшли Тисдейл
Ига Цембжиньская
все родившиеся 2 июля >>

Афиша кино >>

Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада, США, 2019
Голем: Начало
мистика, фильм ужасов
Израиль, 2018
Двойная жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Ибица
комедия
Франция, Бельгия, Испания, 2019
Клуб анонимных киллеров
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, 2019
Норм и несокрушимые: Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Индия, Китай, США, Южная Корея, 2019
Человек-паук: Вдали от дома
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2019
Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен