Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан снова попадуют в мир видеоигры

В сети появился первый трейлер комедийного фэнтези-боевика «Джуманджи: Новый уровень»
, сиквела ленты 2017 года «Джуманджи: Зов джунглей»
. Режиссёром нового фильма выступил постановщик первой части Джейк Кэздан
.
По сюжету, чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.
Главные роли в картине исполнили Дуэйн Джонсон
, Карен Гиллан
, Кевин Харт
, Джек Блэк
, Мэдисон Айсмен
, Аквафина
, Дэнни ДеВито
, Колин Хэнкс
, Алекс Вулф
, Ник Джонас
и другие.
В российский прокат «Джуманджи: Новый уровень»
выйдет 12 декабря 2019 года.