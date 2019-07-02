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Появились первые кадры и постер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

2 июля
2019 год

Новости кино >>
2 июля 2019
Стриминг-сервис Netflix опубликовал первые промокадры и постер своего нового сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли.

Появились первые кадры и постер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Адаптация фэнтези-цикла Анджея Сапковского выйдет на сервисе осенью этого года. Кавиллу досталась роль Геральта. Фрейя Аллан стала Цири, Анья Чалотра – Йеннифер, Анна Шэффер сыграет Трисс Меригольд, а Лютика доверили Джои Бэти.

В качестве королевы Калантэ предстанет Джоди Мэй. Ярла Скеллиге Эйста сыграет Бьёрн Хлинюр Харальдссон. Компанию им также составят Адам Леви (Мышовур), Милли Брэйди (Ренфри), Майэнн Бёринг (Тиссая Де Врие), Ларс Миккельсен (Стрегобор), Мими Дивени (Фрингилья Виго), Терика Уилсон-Рид (Сабрина Глевиссиг) и другие актёры.

Шоураннером сериала выступает Лорен Шмидт. За постановку отвечают Алик Сахаров и Томаш Багиньский.
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Появились первые кадры и постер «Ведьмака» с Генри Кавиллом фотографии
Появились первые кадры и постер «Ведьмака» с Генри Кавиллом фотографии
Появились первые кадры и постер «Ведьмака» с Генри Кавиллом фотографии
Появились первые кадры и постер «Ведьмака» с Генри Кавиллом фотографии
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