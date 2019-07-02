Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Российских режиссеров и специалистов по визуальным эффектам пригласили в Американскую киноакадемию

2 июля
2019 год

Новости кино >>
2 июля 2019
Американская киноакадемия попросила присоединиться в свои ряды 842 человека из 59 стран, сообщается на сайте организации, ответственной за главную кинематографическую премию мира «Оскар».

Российских режиссеров и специалистов по визуальным эффектам пригласили в Американскую киноакадемию

В числе приглашенных оказались и российские кинематографисты. Это режиссер Сергей Дворцевой, чья картина «Айка» в прошлом году была отмечена призом Каннского кинофестиваля (также в академию приглашен монтажер этого фильма Петер Маркович), режиссеры анимационного кино Михаил Алдашин и Игорь Ковалев, специалисты по визуальным эффектам – Александр ГороховЭкипаж», «Время первых»), Сергей НевшуповАватар», «Он – дракон», «Хроники хищных городов») и Арман ЯхинДуэлянт», «Сталинград», «Притяжение»).

Кроме того приглашения от киноакадемии получили Леди Гага (как актриса и композитор), актеры Том Холланд, Клер Фой, Элизабет Мосс, Тони Сервилло, Александр Скарсгард, Жан-Луи Трентиньян, а также оператор фильма «Хрусталь» Каролина Коста.

В 2016 году американская киноакадемия уже проводила масштабный новый призыв. Тогда в ряды академиков попали продюсер Александр Роднянский и документалист Виктор Косаковский.
версия для печати
Поиск по меткам
Оскар
персоны
Михаил АлдашинЛеди ГагаСергей ДворцевойИгорь КовалёвВиктор КосаковскийЭлизабет МоссАлександр РоднянскийТони СервиллоАлександр СкарсгардЖан-Луи ТрентиньянКлер ФойТом Холланд
фильмы
АватарАйкаВремя первыхДуэлянтОн – драконПритяжениеСталинградХроники хищных городовХрустальЭкипаж

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Себастьян Аларкон
29 июня ушёл из жизни режиссёр Себастьян Аларкон.
Евгения Дембская
29 июня ушла из жизни актриса Евгения Дембская.
Юрий Ошеров
27 июня ушёл из жизни актёр, театральный деятель Юрий Ошеров.
Надежда Чередниченко
14 июня ушла из жизни актриса Надежда Чередниченко.

День рождения >>

Ия Арепина
Станислав Бондаренко
Павел Деревянко
Сергей Епишев
Галина Звягинцева
Любовь Полехина
Наталья Рудова
Александра Турган
Александра Яковлева
Бернар-Пьер Доннадье
Михал Журавский
Линдси Лохан
Дирк Мартенс
Сами Насери
Эшли Тисдейл
Ига Цембжиньская
все родившиеся 2 июля >>

Афиша кино >>

Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада, США, 2019
Голем: Начало
мистика, фильм ужасов
Израиль, 2018
Двойная жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Ибица
комедия
Франция, Бельгия, Испания, 2019
Клуб анонимных киллеров
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, 2019
Норм и несокрушимые: Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Индия, Китай, США, Южная Корея, 2019
Человек-паук: Вдали от дома
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2019
Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен