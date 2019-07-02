Российских режиссеров и специалистов по визуальным эффектам пригласили в Американскую киноакадемию

Американская киноакадемия попросила присоединиться в свои ряды 842 человека из 59 стран, сообщается на сайте
организации, ответственной за главную кинематографическую премию мира «Оскар».
В числе приглашенных оказались и российские кинематографисты. Это режиссер Сергей Дворцевой
, чья картина «Айка
» в прошлом году была отмечена призом Каннского кинофестиваля (также в академию приглашен монтажер этого фильма Петер Маркович
), режиссеры анимационного кино Михаил Алдашин
и Игорь Ковалев
, специалисты по визуальным эффектам – Александр Горохов
(«Экипаж
», «Время первых
»), Сергей Невшупов
(«Аватар
», «Он – дракон
», «Хроники хищных городов
») и Арман Яхин
(«Дуэлянт
», «Сталинград
», «Притяжение
»).
Кроме того приглашения от киноакадемии получили Леди Гага
(как актриса и композитор), актеры Том Холланд
, Клер Фой
, Элизабет Мосс
, Тони Сервилло
, Александр Скарсгард
, Жан-Луи Трентиньян
, а также оператор фильма «Хрусталь
» Каролина Коста.
В 2016 году американская киноакадемия уже проводила масштабный новый призыв. Тогда в ряды академиков попали продюсер Александр Роднянский
и документалист Виктор Косаковский
.